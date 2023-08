Le retour en grâce des chanteuses à voix

Ginette, Céline, Lara… Le Québec a longtemps été la pépinière des grandes voix féminines de la francophonie, a contrario de la France, où les chanteuses « gainsbouriennes » à la Françoise Hardy et Vanessa Paradis avaient la cote.

Puis, les radios ont commencé, il y a une dizaine d’années, à se désintéresser des grandes ballades mielleuses tout en envolées vocales, qui furent reléguées aux soirées karaoké et qualifiées de « quétaines » par les mauvaises langues. Le succès inespéré de la tournée Pour une histoire d’un soir — qui rassemble Marie Carmen, Marie Denise Pelletier et Joe Bocan — marque aujourd’hui un certain retour de balancier.

« Ce spectacle a été un vrai tournant dans la réhabilitation des chanteuses à voix. Peut-être qu’au début, il y a des gens qui y allaient un peu au second degré, mais aujourd’hui, je ne sens pas du tout ça. Il y a un vrai respect pour ces trois interprètes de la part du public », note Jean-Sébastien Girard, animateur de l’émission nostalgique JS Tendresse sur ICI Première, et accessoirement grand admirateur de ces chanteuses.

Parmi elles : Martine St-Clair, qui a amorcé une grande tournée pour célébrer ses 40 ans de carrière. Patsy Gallant et Nathalie Simard sont de tous les plateaux de télé. Luce Dufault a quant à elle reçu cet été un billet d’argent pour la vente de 25 000 billets de son dernier spectacle. Un engouement qu’elle n’avait pas connu depuis sa première tournée, il y a 25 ans, quand Soirs de scotch était au sommet des palmarès.

« Il y a quelque chose qui se passe, mais je n’arrive pas à l’expliquer. Ça me dépasse. Je ne sais pas si c’est tant le retour des chanteuses à voix, car je ne me considère pas dans cette catégorie. C’est peut-être plus le retour des interprètes, qui chantent des chansons déjà connues. Peut-être que durant la pandémie, les gens avaient besoin de s’accrocher à des chansons qu’ils connaissaient. Il y a peut-être quelque chose de réconfortant là-dedans », avance Luce Dufault, qui se joindra aux trois interprètes originales de Pour une histoire d’un soir en janvier 2024 pour quelques concerts.

Aimées par le public, snobées par les radios

La version originale de Pour une histoire d’un soir, qui se termine dans quelques semaines, a franchi le seuil des 50 000 billets vendus depuis la première, en 2019, un véritable exploit étant donné que la tournée a eu lieu en partie durant la pandémie. L’homme à l’origine de ce tour de force s’appelle Martin Leclerc, et on lui doit aussi le récent retour de Martine St-Clair.

Le producteur a compris il y a longtemps que la nostalgie est payante, et a fait des grands spectacles nostalgiques sa marque de commerce. Pourtant, même lui s’avoue étonné de l’ampleur du regain d’intérêt pour les chanteuses à voix qui ont connu la gloire dans les années 1980 et 1990.

« Ça prouve que les gens voulaient revoir ces artistes-là sur scène. Il n’y a pas de snobisme de la part du public. S’il y a vraiment un snobisme, c’est plutôt de la part des radios, qui ne passent pas leur musique parce qu’on ne vise que les 25-35 ans pour des raisons publicitaires », déplore Martin Leclerc, qui produira le nouveau spectacle solo de Marie Denise Pelletier à l’automne.

Au début des années 2000, les deux grands réseaux « adulte contemporain » au Québec qu’étaient Rock Détente et Rythme FM jouaient encore à l’occasion les vieux titres des Julie Masse et Laurence Jalbert de ce monde. Puis, les radios ont opéré un changement de marque pour rajeunir leur auditoire, Rock Détente devenant même Rouge FM à l’époque.

Or, le Québec est une société vieillissante, et Martin Leclerc a compris mieux que quiconque que l’offre culturelle devait s’adapter en conséquence, quitte à s’affranchir des diktats d’une industrie qui verse trop souvent dans l’âgisme. « Quand je regarde la population du Québec, je vois que ce sont les baby-boomers qui sont les plus nombreux. Et ce sont des gens qui consomment, et qui ont les moyens de le faire. »

Un « grand retour » à relativiser

Cela dit, la démographie n’explique pas tout. Pour une histoire d’un soir a aussi attiré un public de membres de la génération Y, qui étaient à peine nés quand la reprise de L’aigle noir de Marie Carmen cartonnait à la radio. Ça n’en demeure pas moins un phénomène essentiellement nostalgique, croit Jean-Sébastien Girard, qui l’a constaté l’an dernier lors de la tournée JS Tendresse, qui réunissait Martine St-Clair, Johanne Blouin et les trois chanteuses de Pour une histoire d’un soir, entre autres.

« Tout le monde y est allé des grands classiques de son répertoire, sauf Marie Carmen. Et toutes les critiques le lui reprochaient. Les gens voulaient entendre L’aigle noir, sinon ça ne les intéressait pas. On est vraiment dans la nostalgie. Il n’y a pas vraiment une demande pour de nouvelles chansons de ces chanteuses-là », souligne l’animateur et humoriste.

Si les chanteuses à voix établies peuvent au moins se replier sur leur répertoire, quid des jeunes chanteuses à voix, qui sortent en masse des concours de chant, comme Star Académie et La voix ? « On les voit dans les émissions, comme En direct de l’univers. Elles participent à des revues musicales, elles font des albums hommage. Mais elles n’ont pas de chansons à elle, comme Marie Carmen et Marie Denise Pelletier en avaient. On dirait qu’il n’y a plus de paroliers, comme Luc Plamondon, pour écrire pour ces voix-là », indique, attristé, Jean-Sébastien Girard.