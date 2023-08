Mathieu Gaudet, au-delà de Schubert

C’est dans une église du Bic comble que s’est achevé le festival de musique de chambre « Concerts aux Îles du Bic », animé depuis 21 ans par le violoncelliste James Darling. Carte blanche avait été donnée cette année au pianiste Mathieu Gaudet pour réunir les protagonistes de cette 22e édition, soirée de partage musical fervent capté par les micros d’ICI Musique.

Le concert de clôture faisait suite à un récital de Cameron Crozman et de Meagan Milatz, jeudi, dont Le Devoir vous a vanté les grands mérites, et à un concert de Didem Başar au Conservatoire de Rimouski vendredi soir, sans compter un récital de trombones dans une distillerie.

Crozman et Milatz ont visiblement marqué la communauté de mélomanes de la région de Rimouski habitués du festival. On soulignera une nouvelle fois l’adéquation parfaite entre le lieu, cette communauté fidèle et les touristes attirés par l’événement, formant un creuset si propice à l’écoute musicale, dont la concentration et le respect équivalent à une salle Bourgie des grands jours.

Le concert s’intitulait « Entre Vienne et Moscou »… Heureusement que Medtner figurait au programme, car Rachmaninov et Arenski (même si ce dernier enseigna à Moscou) sont de purs produits du vivier de Saint-Pétersbourg. Le choix de Medtner était d’ailleurs excellent, puisque la soprano Myriam Leblanc, qui avait ouvert le festival avec une soirée Vivaldi, proposait la très originale Sonate-vocalise op. 14 n° 1.

Il s’agit d’une oeuvre en deux parties, un court poème suivi de longues lignes sur des voyelles diverses. Excellent exercice de placement de voix et de résonance vocale que la soprano a déroulé avec ses qualités de justesse et de pureté habituelles. Même remarque que précédemment : au contraire d’autres chanteuses, pour l’instant la voix n’élargit qu’assez peu. Mais, du coup, elle ne bouge pas non plus, ce qui permet à Myriam Leblanc de gérer assez clairement et sereinement son répertoire.

Esprit chambriste

Parmi les quatuors, celui d’Arenski, en hommage à la mort de Tchaïkovski, présente la particularité d’être composé avec deux violoncelles. C’est un mouvement à variations très bien réalisé qui permettait d’entendre James Darling associé à son invité vedette Cameron Crozman, en compagnie d’Élise Lavoie et d’Étienne Chénard. Tous ont bien fait les choses, comme dans le mouvement final de l’opus 26 de Brahms (sans Darling, mais avec piano) même si nous pensons que les deux derniers mouvements de l’opus 25 (le premier des quatuors avec piano de Brahms) auraient sans doute fait plus d’effet pour une fin de festival.

Brahms était amené par un Impromptu op. 90 n° 3 joué sans forfanteries par Mathieu Gaudet, qui enregistre pour Analekta une intégrale de l’oeuvre pour piano de Schubert. Il avait ouvert le concert avec Meagan Milatz dans le Rondo D. 951, là aussi une interprétation juste et franche, mais sans le petit frisson poétique qu’y amènent les grands duos dans l’art des transitions et la poétique sonore.

Enfin, en deçà du reste de la soirée, mais en une expérience très enrichissante, voir un duo Crozman-Gaudet dans le Finale de la Sonate pour violoncelle et piano de Rachmaninov montrait à tous ceux présents jeudi au concert Crozman-Milatz ce que sont la musique de chambre et un grand duo.

Malgré le talent de Cameron Crozman, la mayonnaise ne prenait pas, car Gaudet passait à travers sa partition comme avec des oeillères, soucieux de ne pas faire de bourdes. Toute la complicité sur le plan des enchaînements, des échanges de motifs, des nuances, des crescendos était laissée à une sorte de bon sens qui devait amener le tandem à bon port. Ce fut fait.

Là aussi, petite remarque de répertoire, puisque la sonate de Rachmaninov suivait les variations d’Arenski. À la mort de Tchaïkovski, son idole, Rachmaninov s’est jeté dans la composition de son deuxième Trio élégiaque, dont le Finale aurait donc été le compagnon rêvé à la pièce précédente.

Concerts aux Îles du Bic Concert de clôture : Entre Vienne et Moscou : Mathieu Gaudet et ses amis

Schubert : Rondo pour piano à quatre mains D. 951 avec Mathieu Gaudet et Meagan Milatz

Arenski : Variations sur un thème de Tchaïkovski avec Élise Lavoie, Étienne Chénard, James Darling et Cameron Crozman

Rachmaninov : Sonate pour violoncelle et piano (finale) avec Cameron Crozman et Mathieu Gaudet

Medtner : Sonate-vocalise op. 14 n° 1 avec Myriam Leblanc et Mathieu Gaudet

Schubert : Impromptu op. 90 n° 3. Brahms : Finale du quatuor op. 26 avec Élise Lavoie, Étienne Chénard, Cameron Crozman et Mathieu Gaudet

Église Sainte-Cécile du Bic, samedi 12 août. Concert enregistré par ICI Musique pour diffusion ultérieure