Ana Sokolović et la SMCQ ont (discrètement) divorcé

La compositrice Ana Sokolović n’est plus directrice de la Société de musique contemporaine du Québec. Son mandat, qui a pris fin le 30 juin 2023, aura duré tout juste un an.

Le divorce entre la SMCQ et Ana Sokolović s’est fait dans la plus grande discrétion. Aucun communiqué n’a été publié à cet effet. Le Devoir s’est simplement aperçu cette semaine que son nom avait totalement disparu de l’organigramme.

Pas de faux-fuyant ou de démission « pour raisons familiales » bidon. Tout juste a-t-on pu apprendre de la bouche du directeur des communications de l’organisme, Christian O’Leary, que la séparation fait l’objet d’une « entente entre le conseil d’administration de la SMCQ et madame Ana Sokolović », et que les raisons ayant mené à celle-ci, tout comme les termes de l’entente, sont strictement confidentielles. « Madame Ana Sokolović et la SMCQ auront le plaisir de poursuivre leur collaboration, comme ce fut le cas depuis de nombreuses années. En tant que directrice artistique de la SMCQ, Ana Sokolović était entrée en poste le 1er juillet 2022. »

On nous prévient qu’aucun membre du conseil d’administration ne pourrait en dire davantage, conseil auquel incombe une nouvelle fois la tâche de trouver un successeur. Il n’est pas défini si c’est le comité qui avait fixé son choix sur Ana Sokolović, qui sera à nouveau appelé à trouver son successeur, ni à quelle échéance il sera appelé à statuer. Est-ce le « 2e meilleur choix » du processus de 2022 qui sera approché ou recommencera-t-on tout à zéro ?

Qualités contrastées

Le comité chargé de trouver un successeur à Walter Boudreau avait mis 7 mois, entre le 15 septembre 2021, date d’annonce du départ du légendaire directeur artistique, et le 20 avril 2022, date de la nomination d’Ana Sokolović, pour fixer son choix.

La compositrice de 55 ans, d’origine serbe et enracinée à Montréal depuis 1992, jouit d’une notoriété internationale que l’on pouvait espérer voir rejaillir sur le sérail d’ici.

Mais il s’est rapidement dessiné un biais que l’on avait largement oublié avec Walter Boudreau : les risques de l’étroite intrication entre les sphères académiques et les activités de la Société. Celle-ci transparaissait dans l’entrevue du Devoir préludant au festival Montréal/Nouvelles musiques en février dernier. Dans le « brassage de musique et d’idées », les idées et l’accent mis sur un colloque étouffaient-ils la musique ou la découverte aux yeux du conseil ?

Sous Sokolović, la SMCQ avait choisi comme « compositrice en résidence » Eadsé, autrice-compositrice-interprète wendate spécialiste d’électro, de pop et de soul. « Je l’ai rencontrée lors d’un projet dans le cadre de ma chaire de recherche. Elle a fait des études universitaires à l’Université Laval et à l’UQAM et s’intéresse beaucoup au classique », avait alors dit Ana Sokolović, en février. Avant d’ajouter : « Je lui enseigne, nous nous rencontrons souvent et parlons de la possibilité de fusionner les connaissances de la musique classique, d’où est issue la musique contemporaine, et la musique autochtones, qu’elle connaît et qu’elle porte en héritage. »