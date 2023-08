Crozman-Milatz, un partenariat exemplaire

Le Festival de musique de chambre « Concerts aux Îles du Bic » mené par James Darling en est à sa 22e saison. Il accueillait jeudi soir le brillant violoncelliste canadien Cameron Crozman qui s’est largement montré à la hauteur de sa réputation.

C’est la première fois que nous faisons le voyage à Rimouski pour voir de près cette manifestation qui se déroule chaque année entre deux fins de semaines au mois d’août.

Il saute tout de suite aux yeux qu’il y a un vrai esprit, une communauté de mélomanes, saluée d’ailleurs par les artistes. Cette communauté heureuse de partager ce moment se réunit dans une église bien garnie dans un silence fort respectueux.

Confirmation

Pour la soirée qui nous occupe, elle présentait l’avantage de retrouver une artiste qui nous avait éblouis lors du concert en l’honneur d’Isolde Lagacé à la salle Bougie. Ce jour-là, Meagan Milatz avait remplacé à quelques heures d’avis Charles Richard-Hamelin comme partenaire d’Andrew Man dans la Sonate de Franck. Sortir une Sonate de Franck, comme ça à l’improviste, comme si de rien n’était, en disait long sur les talents de cette artiste.

Tout s’est confirmé jeudi soir : non seulement Meagan Milatz est une pianiste remarquable, mais, en plus, sa palette expressive semble sans limites. Le partenariat qu’elle forme avec Cameron Crozman est tout simplement idéal. En un regard (transition entre le 3e et le 4e mouvement de la 2e Sonate de Brahms), une expression de visage, ils peuvent changer le caractère de l’interprétation.

Mais ce qui frappe le plus, c’est l’équilibre. On le sait, Crozman, même s’il ne se la joue pas, est une vraie vedette, un grand artiste et virtuose. Mais Milatz est son égale, n’est jamais en retrait et relance le discours avec un aplomb exceptionnel.

Les artistes, qui ont présenté leurs choix artistiques en français avec tact et clarté, ont opté pour un récital aux styles très variés et aux atmosphères contrastées, à l’image de la Suite populaire espagnole de Manuel de Falla, où on aura entendu les ponctuations très subtiles de Milatz dans la Jota ou sa précision rythmique dans Polo.

Ce qu’on admire avec Crozman, tant dans le 2e mouvement de Brahms que dans Nana ou Asturiana de De Falla, c’est l’élégance des mouvement lents et recueillis. Il est de ces violoncellistes qui ne « tartinent » pas des bons sentiments avec épaisseur, insistance et excès de vibrato appuyé.

Belle surprise en fin de récital avec les deux premiers mouvements de Four Cities de Fazil Say. Crozman a été impressionnant avec son imitation au violoncelle d’une flûte traditionnelle de Turquie et les duettistes ont soulevé la salle dans un mouvement final plus que débridé.

Le concert clôture de samedi sera placé sous le signe du partage avec divers artistes sollicités durant cette édition 2023. Il sera enregistré par ICI musique pour une diffusion ultérieure. À première vue, ce sympathique festival semble mériter cette attention.

Concerts aux Îles du Bic « Le violoncelle éclaté ». Récital Cameron Crozman (violoncelle) et Meagan Milatz (piano). Popper : Danses espagnoles nos 2 et 5. Brahms : Sonate pour violoncelle et piano n° 2. De Falla : Suite populaire espagnole (arr. Kochanski et Maréchal). Liszt : La lugubre gondole. Fazil Say : Four Cities (mouvements I et II). Église Sainte-Cécile du Bic, jeudi 10 août 2023.