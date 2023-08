Un beau dimanche avec Silktits

Torontoise d’origine, Alexis Cuthbert a rendu visite, à l’été 2014, à un de ses amis habitant Montréal ; elle n’a plus jamais quitté cette ville, où elle s’est découvert aussi une passion pour les chansons qui donnent envie de danser et pour l’art de les mixer entre elles. Empruntant le nom de scène Silktits, la jeune femme est aujourd’hui une étoile montante de la scène électronique montréalaise, à telle enseigne qu’elle offrira non pas une, mais deux performances ce dimanche 13 août : d’abord pendant l’édition gratuite du Piknic Électronik, puis lors de l’événement Mundo Disko, à l’affiche de Fierté Montréal.

« J’apprécie que les gens de Mundo Disko et des fêtes de la fierté aient pensé à moi — c’est difficile de trouver des fêtes qui sont vraiment inclusives, dans lesquelles on se sent bien et en sécurité, et la vibe promet d’être chouette ! » dit Alexis, qui promet deux sélections musicales bien différentes pour chacune de ses performances. Pour Mundo Disko, on prévoit des soirées axées sur la musique disco menée par le vétéran DJ Christian Pronovost (Lost Heroes). « Je vais surtout choisir des morceaux de la fin des années 1970, jusqu’au milieu des années 1980. » The Patchouli Brothers et B’UGO défileront aussi derrière les platines de la scène Loto-Québec de l’Esplanade du Parc olympique.

« Ma sélection varie toujours selon l’endroit où je suis invitée à jouer, mais en général, je m’amuse avec la musique des années 1980 et 1990. Du early house, du bon deep house des années 1990, des trucs plus jazés aussi, de n’importe quel style musical d’ailleurs. Et j’aime beaucoup le reggae, celui des années 1980, le lover’s rock. »

C’est difficile de trouver des fêtes qui sont vraiment inclusives, dans lesquelles on se sent bien et en sécurité, et la vibe promet d’être chouette !

Dans le jargon, on dira qu’elle est une DJ « open format », certes spécialiste du deep house — elle en fera la démonstration lors du Piknic Électronik gratuit au Village au Pied-du-Courant, en compagnie de Fu Ancko et de DJ Hidi —, mais sensible à une multitude de genres, du moment qu’ils provoquent une réaction positive sur le plancher de danse. Son flair pour les bons grooves rares et sa manière de les assembler pour raconter une histoire lui ont permis de s’illustrer sur notre scène.

Formée en production cinématographique, longtemps productrice d’une émission mensuelle (Tender Grooves) sur la webradio montréalaise n10.as, Alexis Cuthbert gagne aujourd’hui sa vie derrière les tables tournantes — on l’attrapera régulièrement au Système MTL, rue Saint-Hubert, ou au Sans Soleil, dans le Quartier chinois. « C’est vrai que depuis la fin de la pandémie, Montréal regorge de petits lieux qui accueillent les DJ et les danseurs ; en revanche, il me semble manquer d’espaces vraiment do-it-yourself. Je me sens vraiment chanceuse de pouvoir être invitée aussi régulièrement dans les bars, mais la pandémie a fait disparaître beaucoup de petits lieux, indépendants et underground, qui étaient vraiment importants pour la communauté et la créativité de la scène. »

Après Osheaga, îleSoniq Cette fin de semaine est particulièrement riche en propositions dansantes : fondé en 2014, le festival îleSoniq se veut la réponse, dansante et électronique, à Osheaga. Le parc Jean-Drapeau accueillera cette fois les clubbers en quête de sensations fortes et de propositions musicales consensuelles. Notons que l’équipe de programmateurs d’Evenko a cette année délaissé les artistes hip-hop/dancehall qui, autrefois, offraient un contrepoint à cette programmation axée sur l’EDM, le trance et le house progressif. îleSoniq occupera trois scènes du parc Jean-Drapeau, mais accoste aussi sur l’île de Montréal avec sa programmation « en ville ». Vendredi, on assistera au retour du populaire montréalais Snails (qui décrit son style comme du « vomitstep » !) à la Société des arts technologiques (dès 21 h). Pour une ambiance plus house/UK garage, rendez-vous au New City Gas pour voir comment le duo britannique Gorgon City sait chauffer un plancher de danse. Des after parties sont également prévus samedi et dimanche, après le couvre-feu, au parc Jean-Drapeau. Samedi seront attendus les duos Claptone — d’Allemagne, portant encore sans doute leurs masques de médecins de la peste en balançant leurs productions tech house (17 h 45, scène Oasis) — et Adventure Club, formé des Montréalais Christian Srigley et Leighton James (entre dubstep et prog house, 19 h, scène Mirage). Le plat de résistance de cette soirée ? Un autre duo, américain celui-là, très pop, très bruyant, façon dubstp/EDM, The Chainsmokers (21 h 30, scène Oasis). Au programme du dimanche, les grooves trance/house progressif du trio britannique Above&Beyond, locomotive du label Anjunabeats (19 h 25, scène Oasis), le jeune roi des festivals Martin Garrix (Néerlandais, adepte du prog/trance house, 20 h 50, scène Oasis) et le vétéran compositeur et DJ allemand Stephan Bodzin, qui offrira une rare performance live au festival à 21 h, sur la scène Neon.