Les fenêtres ouvertes de Rafael Payare

C’est avec le grand concert sur l’esplanade du Stade olympique, mercredi à 19 h 30, que Rafael Payare lancera sa seconde Virée classique, un événement qui se tient depuis 10 ans déjà à Montréal. Au programme, notamment, des extraits de Carmen et les Tableaux d’une exposition de Moussorgski. Mais c’est surtout un changement d’état d’esprit qui fait souffler un vent bienvenu sur la manifestation, qui se prolongera à la Place des Arts en fin de semaine prochaine.

Samedi 19 août, à 16 h 15, à la Maison symphonique, lorsque Rafael Payare lèvera la baguette, la Petite musique de nuit de Mozart ne sera pas jouée par l’OSM, mais par les musiciens de l’Ensemble Obiora, créé en mars 2021 par Allison Migeon. Obiora est le premier ensemble de musique classique canadien composé essentiellement de musiciens et de musiciennes professionnels issus de la diversité culturelle.

Dans la foulée de l’oeuvre de Mozart, Andrew Wan, violon solo de l’OSM, et Tanya Charles Iveniuk, violon solo d’Obiora, s’associeront dans la Symphonie concertante pour deux violons de Joseph Bologne, Chevalier de Saint George, le « Mozart noir » de la musique française, né fils d’esclave en 1745 sur une plantation en Guadeloupe. À 18 h, toujours à la Maison symphonique, le jeune chef Francis Choinière et son orchestre FILMharmonique interpréteront des musiques de film.

« L’idée est qu’on peut faire de la place à d’autres ensembles, leur offrir une vitrine. La musique est pour tout le monde, par tout le monde. Peut-être parce que nous sommes l’OSM, nous pouvons les aider », nous déclare le directeur musical dans la voiture qui le mène à la répétition au Festival de Lanaudière. Et Rafael Payare de poursuivre sur ce concept de marchepied : « C’est l’idée, par exemple pour Obiora. Mais nous ouvrons aussi avec la musique de Bali et le jazz. Nous voulons encourager et partager la musique sous l’égide de l’OSM. »

Aider

Lorsque les temps changent, ils le font de manière parfois si naturelle et évidente que le passé, pourtant proche, paraît relégué à des années-lumière. S’entretenir avec Rafael Payare, c’est comme ouvrir grand les fenêtres.

Les quelques mots ci-dessus sont une révolution. Entendre ce discours, si logique, fait jaillir en nous une image en pensant à l’ère précédente : celle de l’inoubliable regard et de la réplique « Mon joujou ! » lancés par Fabrice Luchini à Sandrine Bonnaire dans le film Confidences trop intimes de Patrice Leconte (2003). « Mon joujou ! » Deux mots si symboliques de la chasse gardée d’une institution campée jusqu’ici dans sa tour d’ivoire, contrôlant tout, verrouillant ses exclusivités dans son pré carré.

Oh, certes, dans le cadre de la Virée, il y pouvait y avoir des étudiants, des amateurs ou des « marginaux » qu’on acceptait en périphérie de l’événement. Mais ici, on parle du directeur musical dirigeant un autre orchestre à la Maison symphonique, dans le but de lui donner un coup de pouce médiatique ! Ici, on parle d’un orchestre « non OSM » (le FILMharmonique de Choinière) accepté avec son chef en plein milieu de l’événement en prélude au grand concert du samedi soir.

Offrir une vitrine ! Aider ! C’est assurément un nouveau chapitre qui s’ouvre. Et, à bien y réfléchir, si l’Orchestre symphonique de Montréal, version Rafael Payare, s’adjoint des forces extérieures, il est capable d’augmenter l’offre de concerts et de développer la Virée.

« Selon moi, la Virée, ça pourrait être plus grand, mais il faut organiser ce que le public est capable d’absorber. Montréal est une ville estivale nourrie par des festivals. Il faut donc positionner le nôtre dans ce cadre et dans la continuité des autres festivals. Évidemment, si cela ne tenait qu’à moi, la Virée serait plus imposante, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs. Selon le thème de l’année, on peut voir comment on ouvre. Il faut d’ores et déjà prévoir la manière dont on pourrait, selon les résultats, se développer. Mais je ne vais pas vous donner d’échéancier et vous dire “dans deux ou trois ans”, car cela pourrait déjà être l’an prochain. »

Raconter

Pour Rafael Payare, le thème qui marquera le concert sur l’esplanade du Stade olympique sera « Comment racontons-nous des histoires en musique ? ». « La manière la plus évidente est l’opéra. Nous allons débuter avec l’ouverture du Barbier de Séville de Rossini, avant d’entendre quelques airs. »

Dans les faits, l’OSM et Rafael Payare vont accueillir la mezzo vedette du Met, Isabel Leonard, qui chantera aussi, notamment, des airs de Carmen. La violoniste Bomsori, une des solistes invités de la Virée, présentera la fameuse Fantaisie écrite par Waxman pour Jascha Heifetz autour des plus beaux thèmes de l’opéra. Payare et l’OSM concluront le concert avec Tableaux d’une exposition.

Contrairement à l’année dernière, avec la 5e Symphonie de Mahler, l’orchestre ne va pas enregistrer de disque après la Virée. « Pour cette année, la chose est déjà faite, puisque nous avons enregistré Une vie de héros de Richard Strauss et que, dès la fin de la Virée, je prends l’avion pour rejoindre l’Orchestre symphonique Simón Bolívar du Venezuela pour une 9e Symphonie de Beethoven au Festival d’Édimbourg. »

Sa première Virée, en 2022, a enseigné à Rafael Payare qu’« après le gros concert du samedi soir, on ne pouvait pas terminer le dimanche sur quelque chose de plus petit ». C’est la raison pour laquelle il reprendra Carmina Burana le dimanche. L’oeuvre de Carl Orff sera ainsi donnée deux fois, samedi soir et dimanche après-midi.

La programmation a l’air de moins se chevaucher. Le souci du chef est que « le public puisse profiter au maximum des concerts ». Il garantit que « la semaine de répétitions permettra d’offrir le meilleur niveau aux spectateurs, malgré la diversité du répertoire ». On le sent soucieux d’observer la réaction des spectateurs. Il guettera ainsi la réaction au concert de musique balinaise, samedi à 14 h 30.

Interrogé par Le Devoir, Rafael Payare se dit prêt à offrir un concert des déclinaisons symphoniques de cette musique. Il y a là matière à creuser, car si l’on entend les inspirations balinaises de Claude Vivier presque à longueur d’année, c’est peu dire que l’oeuvre symphonique la plus spectaculaire et la plus astucieuse de tout le répertoire, Tabuh-Tabuhan du pourtant Canadien Colin McPhee, est ignorée, sans parler du magnifique ballet Le prince des pagodes de Britten, encore plus subtil et ambitieux.

Rendez-vous

La partie en salle de la Virée 2023 débutera le vendredi 18 août à 18 h 30 avec la reprise de Fairytale Poem de Goubaïdoulina, que Paraye avait dirigé sans public au moment de la pandémie. Le soliste de ce concert d’ouverture sera Jeremy Denk, notamment associé aux Violons du Roy lors d’une tournée à Carnegie Hall en 2022 et qui avait joué les Variations Goldberg au Festival Bach en 2018. Il interprétera le Concerto no 25, K 503, de Mozart.

Les deux autres grands solistes internationaux de cette édition 2023 sont la violoniste coréenne Bomsori et le violoncelliste allemand Nicolas Altstaedt. Bomsori a vu sa carrière éclore au Concours musical international de Montréal, où elle avait fini 1deuxième en 2016. Elle est depuis devenue une artiste Deutsche Grammophon. Bomsori, en vedette au Stade mercredi, sera associée à Charles Richard-Hamelin et à Dominique Beauséjour-Ostiguy pour une soirée Schumann vendredi à 20 h, puis à David Jalbert pour un récital piano et violon samedi à 13 h.

Nicolas Alstaedt (mobilisé pour les Variations rococo vendredi soir) et Jeremy Denk ouvriront la journée de samedi, à 11 h, associés à Alexander Read et à Victor Fournelle-Blain dans le Quatuor avec piano op. 60 de Brahms. Alstaedt se produira en solo dans Bach, Dutilleux et Kodaly samedi à 16 h, le récital solo de Jeremy Denk étant programmé dimanche à 11 h. Il y jouera Bach, Ligeti et Gaspard de la nuit de Ravel.

Les partitions dirigées par Rafael Payare apparaissent moins exotiques qu’en 2022, où il y avait sans doute trop de répertoire neuf pour l’orchestre dans une manifestation aussi condensée. La grande oeuvre sera Carmina Burana, samedi soir et dimanche à 15 h. Payare a choisi la version avec orgue du Requiem de Fauré dimanche matin, la Symphonie italienne de Mendelssohn vendredi soir et des extraits de L’oiseau de feu samedi matin. Ses répertoires inusités seront Carnaval du Portoricain Roberto Sierra, Accelerando de José Evangelista et le Concerto pour trompette de Wynton Marsalis, avec en soliste Paul Merkelo, samedi à 13 h 15.



En concert cette semaine Alexandre Tharaud est au Domaine Forget, avec Jean-Marie Zeitouni, dans Beethoven le jeudi 17 août et dans un programme « Musique et cinéma » dirigé par Mathieu Lussier le samedi 19 août. Fin de l’Académie internationale de quatuor à cordes de McGill (MISQA) avec les concerts des quatuors stagiaires jeudi et vendredi et le concert de clôture par le Quatuor Verona samedi, à 19 h, au Music Multimedia Room de McGill.

La Virée classique Du 16 au 20 août. Concerts payants et activités gratuites. osm.ca