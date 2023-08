«Piotr Ilyich Tchaïkovski», Pittsburgh Symphony, Manfred Honeck

Manfred Honeck avait déjà enregistré la 5e Symphonie de Tchaïkovski au début de son mandat à Pittsburgh pour Exton, étiquette japonaise mal distribuée en Occident. Lorsque le chef autrichien et son orchestre avaient joué cette symphonie à Lanaudière en 2012, nous avions écrit : « La caractéristique même de l’art de Manfred Honeck est de transcender une analyse musicale intellectuelle et esthétique pour en faire une expérience sensuelle majeure. » Alors, imaginez avec 10 ans de complicité musicale supplémentaires (cet enregistrement date de 2022) ! Avec celle de Paavo Järvi, nous tenons là les deux grandes Cinquièmes des 30 dernières années (depuis les versions Svetlanov de 1990 et de 1993). Järvi est noir et dense dans une version très tenue, plutôt cérébrale. Honeck est exalté, avec une somptuosité sonore sans pareille. On suit le chef dans ses libertés expressives qui servent les tourments intérieurs et exaltations de Tchaïkovski. Couplage peu conventionnel avec Schulhoff, mais on s’y fait et cette immense Cinquième vaut tellement le détour.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Piotr Ilyich Tchaïkovski ★★★★★ Classique Symphonie n° 5. Schulhoff : 5 pièces. ManfredHoneck. FR-752SACD.