«Les paroles et le geste. Anthologie 1948-1990», Léo Ferré

Il aura fallu trente ans depuis le trépas pour qu’on s’entende dans la famille Ferré. La famille famille et la famille chanson. Le fils Mathieu, qui veille au grain et gère le mil du père Léo, a fini par rallier toutes les factions du commerce et donner, pour la première fois, une intégrale digne de l’appellation contrôlée. En 16 disques, d’étiquette en étiquette, on a tout ce qui se grava en studio chez Le Chant du monde, Odéon, Barclay, La Mémoire et la mer. Sauf les voies ferrées de la poésie : sept disques alignent Aragon, Apollinaire, Baudelaire, Caussimon, Rimbaud, Verlaine. Pour compléter vraiment complètement, un disque rassemble les chansons jamais faites en studio, orphelines des scènes enfin adoptées pour de bon. C’est beaucoup d’un coup, 431 titres de « ce drôle de type qui chante le malheur sur les pianos du coeur et les violons de l’âme » (dixit le type en question). Rien n’oblige d’y plonger pour y mourir. L’important est que tout est là. Avec le temps, tout s’écoute.

Les paroles et le geste. Anthologie 1948-1990 ★★★★ 1/2 Léo Ferré, Panthéon/Barclay/Universal