«Summer Daze 2023», Artistes variés

À l’heure où les télédiffuseurs nous assènent déjà leurs pubs de la rentrée automnale (bouh !), il est bon de rappeler que l’été dure encore cinq bonnes semaines. Compositeur, DJ, remixeur et propriétaire de l’étiquette Lazy Dayz Recordings, Fred Everything s’en charge en lançant une nouvelle compilation de matériel inédit, d’obscurités et de remixages tirés de son répertoire qui donnent envie de flâner autour de la piscine au gros soleil. Le globe-trotteur montréalais a sélectionné des perles deep house/prog house de très bon goût, qui s’écoutent en boucle, de la rythmique charnue de Got to Find (signée Milton Jackson Ski Oakenfold) en ouverture à la débauche disco-funk californienne de Beau Zwart (Rusty Lewis (Art of Tones Remix)), en passant par le coulant groove deep house Glue de Paul Rudder (avec Segilola) et les compositions du patron, la nocturne Paintings et l’hypnotique Light of Day (avec la voix de Rise Ashen, remixée par Manuel Tur). En prime, à l’achat de l’album, un long mixage des dix chansons signé Fred Everything.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Summer Daze 2023 ★★★ 1/2 Électronique Artistes variés, Lazy Days Recordings