«Ouvertures finlandaises», Rumon Gamba

Pour les mélomanes qui cherchent à élargir leur répertoire, le toujours excellent chef Rumon Gamba, qui a beaucoup fait pour l’oeuvre de Malcolm Arnold, a concocté un excellent panorama d’ouvertures du répertoire finlandais. Sibelius est représenté par l’ouverture de Karelia, mais l’intérêt est évidemment ailleurs. Le nom d’Armas Järnefelt apparaît dans d’autres compilations, car il est un mélodiste très doué, ce que confirment une Ouverture lyrique et Preludium, qui clôt le programme. Les musiques de Selim Palmgren et d’Erkki Melartin ont été publiées par Finlandia et Ondine, le premier étant notamment l’auteur de remarquables concertos pour piano. Avec Uuno Klami et Leevi Madetoja, dont nous vous avions déjà dit grand bien, et Gamba, qui confirme son esprit vif dans la Comedy Overture, on voit que les ressources de cette musique sont vastes. Les trois moins connus sont Robert Kajanus, le premier grand interprète de Sibelius, Ernst Mielck, compositeur mort à 21 ans en 1899, et Heino Kaski, auteur d’un modeste Prélude dans ce CD fort utile et bienvenu.



Ouvertures finlandaises ★★★★ Classique Oulu Sinfonia, Rumon Gamba. Chandos CHSA 5336.