«Leave The Memory Of Great Virtues To The World», Luke Kokoszka

L’été, on le sait, est propice aux voyages, et l’album de Luke Kokoszka, dès les premières notes de la piste At the End of the World, In the Desert of Oblivion and Love, convoque en nous le désir de nous évader, de prendre la route sans but, simplement pour le plaisir de voir défiler les paysages physiques, sonores. Leave the Memory of Great Virtues to the World est ainsi une succession de mélodies électroniques introspectives, tantôt mélancoliques, tantôt cathartiques ; toujours étranges, complexes et mystérieuses. L’excellent An Unusual Premise for a Film, par exemple, relève d’un univers cinématographique inédit, un peu comme si Alain Resnais faisait de la science-fiction en 2023. Très « Do it yourself », le disque a par ailleurs été entièrement fait dans le studio maison de l’artiste basé à Montréal. Lequel a laissé aller son imagination sur des Subharmonicon, Hydrasynth et Ableton, entre autres, après avoir été inspiré par des ouvrages de Mathias Énard et d’Horacio Castellanos Moya, notamment.

Leave the Memory of Great Virtues to the World ★★★ 1/2 Instrumental/électronique Luke Kokoszka, indépendant