Il a chanté Dylan, Guthrie, Seeger, tous les folksingers des Amériques, et même notre Félix (un plein album, en 2005, exemplaire hommage). Restait, dans la dernière ligne droite de l’homme debout, au beau nonagénaire encore très capable de chanter de son timbre à la fois doux et rocailleux, à saluer la chanson française, maîtres et pairs, amis et disciples. En 32 titres, on se promène ainsi dans de belles maisons traversées de sains courants d’airs connus, de chez Henri Salvador jusque chez Souchon. Ici La ballade irlandaise de Marnay-Stern pour sourire à Bourvil, là L’eau vive de Béart, un bouquet des succès de Joe Dassin (des adaptations, mais si françaises dans les choeurs), du Brassens un peu partout (c’est le liant). Polnareff n’est pas loin de Cabrel et de Lenorman, Julien Clerc voisine Michel Berger, tous sont égaux sur le chemin des mélodies, immortelles parce que ravivées. C’est ce que veut et obtient le grand Hugues : que l’on chante, avec lui et après lui. En français d’abord.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Hugues Aufray chante les plus belles chansons françaises ★★★★ Reprises Hugues Aufray, Panthéon/Mercury/Universal