«This is a Change», Dj Horg Paul Cargnello

This Is a Change ? C’est le cas de le dire ! Il n’y a pas si longtemps, Cargnello nous révélait qu’il bricolait en studio avec des rappeurs, reconnaissant dans le mouvement hip-hop (comme il l’a reconnu dans le reggae) les valeurs humanistes et contestataires à l’origine du punk qu’il a embrassé durant toute sa carrière. On n’attendait toutefois pas cet album surprise, conçu avec le vétéran Dj Horg. Cargnello chante plus qu’il ne rappe (ce qu’il fait sans démériter !) et joue de la guitare, son comparse trafique du bon rythme boom-bap qu’il assaisonne de scratches — les amateurs de rap vieille école seront rassasiés par les lignes de basse inspirées et les thèmes engagés des chansons, interprétées majoritairement en anglais (Gavroche et Nom de plume sont les exceptions). Le duo a mis quelques amis dans le secret, à commencer par Socalled et Waahli (qui rappe en créole) sur l’excellente Typical Boys, Sam Faye offrant un couplet en français sur Fly or Flower ou le jeune Remy Pica$$o, protégé de Cargnello, sur Nobody Cares. Un disque énergique et pertinent, à contre-courant des tendances.

This Is a Change ★★★ 1/2 Hip-hop Dj Horg Paul Cargnello, indépendant