«The Ones Ahead», Beverly Glenn-Copeland

Un peu comme pour l’oeuvre de Sixto Rodriguez, décédé le 9 août dernier, celle du Canadien Beverly Glenn-Copeland est tombée dans l’oubli jusqu’à ce que l’on redécouvre et réédite il y a six ans son album de chansons ambient/expérimentales Keyboard Fantasies (1986).The Ones Ahead est le premier album de nouvelles compositions du musicien trans, dont la voix, avec l’âge, n’a rien perdu de son pouvoir magnétique. Au contraire : le timbre est plus ambré, le trémolo, plus ample, l’émotion s’en trouve décuplée, touchant sa cible sur les précieuses Love Takes All et Harbour (Song for Elizabeth) en début d’album. Sur les dramatiques et rythmées People of the Loon et Stand Anthem en milieu d’album, Glenn-Copeland et ses accompagnateurs ramènent les synthétiseurs qui donnaient cette dimension spirituelle à Keyboard Fantasies, qui marquera la seconde moitié, plus ambient/new age, de l’album. L’icône queer a encore de précieuses chansons, teintées de folk et de jazz, à offrir.



The Ones Ahead ★★★★ Pop Beverly Glenn-Copeland, Transgressive