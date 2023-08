Hyperion adopte l’écoute à la demande

L’étiquette de disques anglaise Hyperion, historiquement réfractaire à l’écoute à la demande, a fait une discrète apparition sur les plateformes d’écoute à la fin juillet. Cette nouvelle a une incidence particulière pour les mélomanes québécois, privés jusqu’ici des nouveautés de Marc-André Hamelin sur ce mode d’écoute qui représente plus de trois quarts de la consommation musicale en Amérique du Nord.

Hyperion et le streaming, c’est une grande histoire de défiance. Simon Perry, fils du fondateur et alors président-directeur général, avait exposé ses calculs au Devoir dans le cadre de l’un de nos articles « pandémiques », « Effroi et surprises de la pandémie chez les éditeurs de disques », en août 2020 : « Hyperion dépense 2,5 millions de dollars canadiens pour ses enregistrements chaque année. Si j’allais en streaming et qu’une faible partie de nos acheteurs changeait d’habitude de consommation, l’entreprise fermerait à court terme. Prenez le CD Medtner-Rachmaninov de Marc-André Hamelin avec le Philharmonia. J’ai calculé qu’il me faudrait 59 millions de streams sur Spotify juste pour rembourser les frais d’enregistrement ! »

Certes, le raisonnement est imparable, mais ce que Simon Perry ne calculait pas vraiment, c’est la valeur d’un fonds de catalogue, passablement dormant et envahissant en « physique », mais sans cesse actif sur les multiples plateformes. Et ce fonds est très important dans le cas d’Hyperion.

Rapide changement

Lorsque Hyperion a été vendu à Universal en février 2023, il était assez clair pour tous les observateurs que sa politique d’ostracisme vis-à-vis du streaming n’allait pas tenir longtemps.

Une voie médiane aurait été un accord d’exclusivité avec une plateforme qui se distingue par son référencement et sa rémunération (à la seconde d’écoute plutôt qu’au clic), comme Presto ou Idagio, ou par sa qualité sonore, comme Qobuz. Mais la migration se fait tous azimuts multiplateformes (Spotify, Deezer, Apple, etc.), notamment pour courir la chance d’avoir des titres dans les listes de lecture des uns ou des autres, ce qui est, en matière de revenus, le nerf de la guerre.

Le 28 juillet, 200 titres du catalogue ont été mis en ligne, ce qui explique que l’on ne trouve pour l’heure de Marc-André Hamelin que le récent programme CPE Bach et les disques Rzewski, Roslavets, Bolcom, Busoni, Feldman, Godowski, Grainger ainsi que le Sacre du printemps à deux pianos. Haydn, Albéniz et d’autres attendront.

Ce choix montre que ce ne sont pas tous les titres les plus récents qui ont été mis en ligne, mais une sélection illustrant l’histoire d’Hyperion, y compris notamment 45 albums récompensés par le magazine Gramophone et le fameux A Feather on the Breath of God d’Hildegard von Bingen qui fit, en son temps, la fortune d’Hyperion.

Pour la suite, le plan de match est d’ajouter le 15 septembre les discographies complètes des vedettes du piano d’Hyperion. Universal mentionne Stephen Hough, Pavel Kolesnikov et Steven Osborne, « parmi d’autres ». On espère que les « autres » comprendront les Canadiens Marc-André Hamelin et Angela Hewitt. En tout cas, le souhait est que la discographie complète de chaque artiste actif au catalogue, et on compte aussi parmi eux le glorieux Quatuor Takács, soit disponible le plus rapidement possible.

L’objectif est une mise à disposition complète du catalogue de plus de 2000 albums au printemps 2024. Ce délai est logique non seulement pour la « digestion » du catalogue par les plateformes, mais aussi pour s’assurer que la qualité des métadonnées, dont dépendent les succès dans les fonctionnalités de recherche, est impeccable.

2024 C’est l’année à laquelle Hyperion espère avoir mis à disposition l’ensemble de son catalogue sur les plateformes d’écoute.

Plusieurs artistes Hyperion se sont exprimés à l’occasion de ce changement de stratégie. Stephen Hough, notamment : « J’ai enregistré plus de 40 albums en y mettant tout mon coeur, mon âme et mes doigts. Maintenant, trente ans après mon premier disque, ils vont être mis à la disposition d’un public beaucoup plus large, voire universel, par le biais de la diffusion en continu. Cela me réjouit de pouvoir ainsi toucher une nouvelle famille d’amateurs de musique. » La pianiste canadienne Angela Hewitt s’est réjouie de la même manière.

À l’avenir, tous les nouveaux titres d’Hyperion seront disponibles simultanément en streaming, en achat physique et en téléchargement. Cela concernera donc la prochaine nouveauté de Marc-André Hamelin, un double album Nocturnes et Barcarolles de Fauré, à paraître le 1er septembre.