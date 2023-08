Le Festival international de la chanson de Granby à l’heure des réflexions

Après cinq tumultueuses éditions marquées par la pandémie et les départs successifs de trois directeurs généraux, le Festival international de la chanson de Granby (FICG) souhaite retomber sur ses pieds grâce à l’arrivée de Josée Mailhot, nouvellement investie à la tête de l’événement, qui souligne cette année son 55e anniversaire.

Du 10 au 20 août, le festival proposera un premier week-end country, des performances de Salomé Leclerc, Samuele et VioleTT Pi, des rassemblements autour de Loud et Lisa LeBlanc, ainsi que son traditionnel Grand Concours, auquel 24 jeunes auteurs, compositeurs et interprètes participeront.

En poste depuis seulement trois mois, Josée Mailhot vivra sa première édition à titre de directrice générale du FICG, après avoir passé une dizaine d’années comme directrice des communications à la SPEC du Haut-Richelieu, diffuseur pluridisciplinaire de spectacles sur la Rive-Sud de Montréal. Son premier objectif : apporter un peu de stabilité à la tête de l’équipe du vénérable festival, qui, reconnaît-elle, a connu son lot de bouleversements.

« Il y a eu beaucoup de changements — chez nous à la direction générale, mais plus globalement dans le milieu de l’événementiel et des festivals, qui s’est beaucoup transformé, tout comme le comportement du public, depuis la pandémie », reconnaît Josée Mailhot, qui annonce que dès l’automne, le festival entrera en « planification stratégique pour nous permettre d’évaluer où nous nous situons [dans l’écosystème musical québécois] et de quelle manière nous devrions nous positionner pour écrire la suite de l’histoire ».

« Si on se ramène à la création du festival, en 1969, rappelle la directrice générale, on assistait alors à la fermeture des boîtes à chansons. Il était important de miser sur le travail des auteurs-compositeurs et la chanson francophone ; or, on voit que certains enjeux persistent, à commencer par la promotion de la langue française dans notre culture », ce à quoi contribue le FICG.

Le milieu des festivals de musique a beaucoup changé en 55 ans, poursuit Josée Mailhot. « Plusieurs événements sont disparus, de nouveaux ont pris leur place », ce qui force le festival granbyen à se remettre en question. D’autant « qu’à sa base se trouve le Grand Concours, dont le but est de faire découvrir au public de nouveaux talents et qui, à travers les années, a vu passer de grands noms de notre scène musicale ». Luc De Larochellière, Dumas, Lynda Lemay, Isabelle Boulay (dans la catégorie Interprètes) et, plus récemment, Patrice Michaud et Lisa LeBlanc, pour ne citer qu’eux.

« Entre-temps, d’autres concours sont arrivés, La voix et Star Académie [et Les Francouvertes], notamment. Comment tous ces festivals contribuent-ils à l’écosystème, et comment, nous, on est capables de cohabiter et de se distinguer ? » Ces questions seront également sur la table au moment de la planification stratégique automnale.

Des changements sont toutefois déjà à l’ordre du jour à Granby : le festival est cette année nettement plus court — 10 jours au lieu de trois semaines —, et la finale du Grand Concours se tient une semaine plus tôt, le 20 août, au Palace de Granby. Après un week-end de musique country — une première à Granby —, l’événement présentera sur la grande scène du parc Daniel-Johnson Charles Robert, Shreez, Fredz et Loud (le 18 août), Dans l’shed, La Patente et Lisa LeBlanc (le 19) ainsi que Véronique Bilodeau, Feu toute ! et Bleu Jeans Bleu (le 20).

« Je ne pense pas qu’on doit nécessairement viser des objectifs de croissance et donc toujours attirer de plus grandes foules d’année en année, affirme la nouvelle directrice générale. L’important, c’est de préserver l’identité du festival, tout en se questionnant sur ce qu’il doit devenir pour les 55 prochaines années. Commençons par vivre cette édition, qui devrait ressembler davantage à une édition “normale” puisque l’an dernier, le souvenir de la pandémie était encore frais dans la tête du public. Mais une chose dont je suis absolument certaine, c’est l’importance, en 2023, de faire rayonner la chanson et de mettre en valeur le talent des artistes émergents grâce à notre concours pour faire en sorte que le plus de gens possible les découvrent. »

Et cela inclut des artistes issus des Premières Nations, s’exprimant dans leur langue, assure Josée Mailhot, qui relève que Maten et Kanen se produiront au festival : « Je reviens d’ailleurs de Maliotenam, où j’ai pu prendre part à des rencontres professionnelles durant le festival Innu Nikamu en compagnie de représentants de l’ADISQ, de la SOCAN et de Musicaction, dit-elle. C’était très important, pour moi, d’être présente à cet événement. »

Rappelons qu’à l’hiver 2022, le rappeur Samian avait été invité à donner un concert au FICG à condition que 80 % de son répertoire soit chanté en français, ce qu’il avait refusé de faire puisque son nouveau concert était majoritairement en anishinaabemowin. En juin de la même année, le directeur général annonçait son départ. L’affaire, estime Josée Mailhot, aura eu le mérite « de faire avancer la discussion » sur la place des langues autochtones dans un événement comme le FICG, voué à la promotion de la langue française.

La 55e édition du Festival international de la chanson de Granby se déroule du 10 au 20 août.