Les vieux «métalleux» ont fait des petits

La musique pop et son rouleau compresseur n’ont pas besoin de beaucoup d’aide pour contaminer la jeunesse de toutes les époques. Les cinquantenaires qui ont porté les balbutiements du rap voient leur progéniture vivre dans un monde où le style est de tous les palmarès.

Et alors que le vétéran groupe Metallica arrive en ville pour deux soirs au Stade, qu’en est-il du métal ? La roue est peut-être plus petite dans l’absolu, mais elle tourne assurément, soutiennent des amateurs et des observateurs aguerris.

« Je me souviens d’avoir dit à ma fille : “Ça, c’est un gros spectacle, il peut y avoir du feu” », raconte Nicolas Pham. C’était il y a cinq ans, pendant des vacances en Europe. Lors d’un saut de puce à Lisbonne, il se rend compte qu’Iron Maiden est en ville — un vendredi 13 —, et il y traîne sa Léonie, alors âgée de sept ans.

Rapidement, la foule amicale les laisse s’avancer proche de la scène. « Le spectacle commence à peine et elle me demande : “Papa, c’est quand, le feu ?” Ça s’en vient. Deuxième morceau : “Papa, c’est quand le feu ?” Et au bout de quelques tounes, ça se met à péter, on sentait la chaleur des flammes. Et là, dans toute sa candeur, elle crie : “Papa, le feu !” »

C’est vraiment ce qu’on peut appeler un baptême du feu réussi. Certes, le métal brasse un peu, mais c’est un milieu « qui est très familial », souligne Nicolas Pham, 44 ans. Léonie, maintenant 12 ans, est encore intéressée par le genre. « Honnêtement, c’est pas la musique que j’écouterais pour m’endormir, dit-elle en rigolant. Mais avec papa, il en fait souvent jouer quand il prépare le souper ou quand on est en auto, et moi et mon frère, on aime ça. »

Le petit frère en question, Lionel, a trois ans. Sa flamme naissante pour le métal est notamment nourrie par un livre pour enfants dessiné par Pishier, Voïvod. Le trash métal expliqué aux enfants. « Au lieu de triper sur la Pat’ Patrouille ou sur Caillou, lui, il tripe sur Snake, Away, Piggy et compagnie. Et quand on croise des métalleux dans la rue, il leur fait des signes métal avec la main ! »

Un groupe de 5 % intense

Le vétéran bassiste et chanteur Vincent Peake, qui fait partie de Groovy Aardvark et de Grimskunk, est un fan du genre, avec lequel il flirte sur scène depuis plus de 35 ans. « Le métal, c’est fascinant parce que t’as 95 % du monde qui ont aucune idée que ça existe ou qui n’en ont rien à faire, mais les 5 % qui restent, c’est des métalleux et ça définit leur vie. Ça définit les gens avec qui ils se tiennent, ça définit leur couple. It’s a way of life ! » s’exclame-t-il.

Et selon Vincent Peake, les amateurs de musique métal sont particulièrement enclins à faire en sorte de joliment contaminer leur descendance aux guitares électriques endiablées, aux rythmes martelés et aux chants gutturaux qu’on dirait venus d’outre-tombe.

Le musicien assure que le public du genre né au pivot des années 1960 et 1970 se renouvelle pour une troisième génération. « Avec Groovy et Grimskunk, on vit le phénomène de famille, explique l’homme de 56 ans. Les parents qu’on a perdus pendant certaines années sont de retour, à tel point qu’on fait de la marchandise pour enfants et pour ados. » Et ça mord ? « Ça marche au boutte ! »

D’ailleurs, sur la boutique en ligne Metalomania, qui avait jadis pignon sur rue à Montréal, on tient des t-shirts de toutes tailles, et même des cache-couches — dont un du groupe métal Sleep, ce qui fait bien rire la copropriétaire Stephanie Jackman.

Les ventes globales de l’entreprise sont en hausse, estime-t-elle, et elle remarque aussi que le désir de transmission de la passion des mélomanes métalleux se répercute sur certaines commandes. « On a vu des fans de Slayer acheter des chandails du groupe pour leur enfant de trois ans. » Ce ne sont pas tous les groupes qui proposent tous les formats, « mais les plus gros comme Metallica en vendent tellement que c’est plus facile pour eux ».

Netflix, Metallica et l’attrait du spectaculaire

Aux concerts de Metallica à Montréal, il se pourrait donc que les vieux poilus soient accompagnés de jeunes imberbes, non moins admirateurs. Nick Farkas, vice-président à la programmation d’événements chez Evenko, qui gère la venue de la bande de James Hetfield dans la métropole, souligne d’ailleurs que le groupe offrait des prix réduits pour les spectateurs de 16 ans et moins. « Je pense que c’est une volonté de s’assurer que les plus jeunes, qui ont moins d’argent, aient une possibilité de s’acheter des billets, explique Farkas. C’est important pour lui de renouveler sa fan base. »

Metallica a aussi fait le plein de jeunes amateurs l’année dernière lorsqu’un personnage de la populaire série Stranger Things, diffusée sur Netflix, a interprété le titre classique Master of Puppets, paru en 1986 sur l’album du même nom. La chanson s’est rapidement hissée au sommet des palmarès sur les plateformes d’écoute.

Déjà, à la base, « Metallica, ça a aidé à évangéliser le genre », explique Christophe Gagné, qui couvre la scène métal comme journaliste depuis de nombreuses années. « Mais le métal reste encore relativement niché », souligne celui qui est le père d’une fille de 9 ans. Cette dernière aime les groupes qui ne sont pas trop intenses, comme Ghost, et aime beaucoup Kiss tout comme les rockeuses des Shirley, dont les pochettes reprennent l’esthétique visuelle propre au métal.

« Le métal, c’est aussi souvent des personnages, précise Gagné pour expliquer l’attrait de certains groupes auprès des plus jeunes. Tu sais, les gars de Kiss, ils font partie des pères fondateurs du métal, et c’est des superhéros, ils viennent de l’espace, ils ont des maquillages. Tout l’aspect spectacle, [le fait de] voir des costumes, des décors, c’est super attrayant pour les enfants. »

Pour les adolescents, le métal représente aussi quelque chose de « marginal, qui les rejoint beaucoup », note Christophe Gagné, qui anime le balado Métal maniaques. Il voit dans ce style un défouloir. « Quand t’es ado, tu ne sais pas qui t’es, tu ne sais pas où tu t’en vas, t’es en maudit contre tes parents. Le métal, c’est une bonne façon d’exorciser ça ou d’aller dans une zone où t’as le droit de te foncer dedans sans trop te faire mal — dans les mosh pits. Puis, on se fait tout le temps dire de rester calme, alors que là, dans un show métal, tu peux crier, c’est permis, c’est encouragé ! »

Reste que parfois, malgré toutes les bonnes volontés, la contamination ne se produit pas. Marie-Lune Brisebois a tenté en vain de faire aimer le métal à son Bastien, qui a maintenant presque 16 ans. « J’ai essayé depuis son plus jeune âge, en commençant par Lullaby Renditions of Metallica [des versions berceuses des pièces du groupe], et progressivement au fil des années avec des types de métal différents, mais sans jamais aucun succès. » Il appelle le style préféré de sa mère « de la musique fâchée » et préfère le hip-hop.

Des fois, c’est dans le type de son, dans les textures proposées que le bât blesse, estime la journaliste métal Christine Fortier. « Parce que souvent, ça peut sonner vieillot, un album enregistré en analogique dans les années 1980. » Pour les vieux métalleux, ces sonorités ravivent une certaine nostalgie, mais pas chez le jeune public. « Ça explique que des groupes ressortent des versions “remastérisées” de leurs vieux albums, note Fortier. Iron Maiden est un expert là-dedans. Ici, je parlais récemment au groupe Kataklysm, qui disait avoir changé d’approche pour les guitares, justement pour que ça sonne plus crisp, comme ce qui se fait aujourd’hui, donc. Puis, ça plaît beaucoup aux jeunes, mais c’est normal : c’est ce qu’ils connaissent. »

Reste l’incertitude sur le réel enracinement. Nicolas Pham, le papa de Léonie et de Lionel, ne sait pas encore ce qui restera comme intérêt pour le métal chez sa progéniture. Mais le sillon est creusé, la graine est plantée, le terreau arrosé. « Même s’ils n’aiment pas ça intensément et passionnément comme moi, il y a des albums que je leur ai fait écouter, de Voïvod, par exemple, que pour moi, c’est de la culture générale, c’est de la culture québécoise. » En ça, on gagne à tout coup.

