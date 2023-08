Osheaga, jour 3: Kendrick Lamar clôt les festivités avec autorité

« Do you hear me, do you feel me ? We gon’be alright ! » Lorsque Kendrick Lamar a scandé le refrain de ce qui est devenu l’hymne du mouvement Black Lives Matters, la chanson ALRIGHT, à la fin de son épatant concert, quelque 50 000 spectateurs ont bondi d’un seul coup sur les plaines du parc Jean-Drapeau, concluant sur une note d’espoir cette seizième édition, réussie, du festival Osheaga. Le rappeur de Compton a distribué les grandes de son répertoire en faisant usage d’une scénographie minimaliste et d’une mise en scène qui nous force à poursuivre la réflexion longtemps après la dernière chanson.

On l’a dit et redit, le musicien du quartier Compton, dans le sud de Los Angeles, est dans une classe à part. Un phare dans l’épais brouillard du rap tendance enrichi aux basses profondes et aux rythmiques clinquantes du trap et du drill et aux voix trafiquées. La tendance n’est pas triste en soi, mais d’entendre un type comme lui travailler sa prosodie et écrire des textes chargés de sens, ça change de la fête musclée qu’offrait Baby Keem (très bon, par ailleurs, armé de vrais succès, lui aussi) la veille sur l’une des scènes principales d’Osheaga.

À neuf heures pile, le britannique Fred Again… s’est fait couper le sifflet à la fin de sa chanson Marea (We’ve Lost Dancing) – à la fin surtout d’une chaleureuse et explosive performance – pour laisser place à Lamar qui, après une brève introduction instrumentale, est apparu sur scène sans autre présentation pour balancer N95, chanson de son dernier album Mr. Morale&the Big Steppers, paru l’an dernier, pour enchaîner avec ELEMENT., de l’album DAMN (2017).

Bon, enchaîner, le mot est mal choisi : en fait, Lamar prend sciemment de longues pauses entre les chansons. Autant, dirait-on, pour nous calmer que pour laisser ses mots s’infuser dans notre cerveau. Ainsi, ce concert ne sera pas une rafale de hits. Prenons le temps de le savourer.

Le rappeur a débuté la soirée seul devant une toile de fond de scène, comme une peinture à l’eau d’un couple assis sur un canapé. S’il y a un orchestre l’accompagnant (on croit que c’est le cas), il est dissimulé dans la fosse ou à l’abri des regards en fond de scène. Au moment d’interpréter Worldwide Steppers (juste après la bombe King Kunta qui a fait sauter le parterre), un coin du rideau s’est levé pour faire entrer quatre danseurs – ou figurants, c’est flou. Ils portent tous des salopettes de jeans et un masque en latex imitant le visage de Lamar.

Au fil du spectacle, d’autres « figurants » se joindront au petit groupe. Lamar occupe la scène comme s’il n’avait pas vu que ses clones l’avaient rejoint, passant d’une chanson très technique sur le plan de la prosodie à des refrains que les fans rappent en choeur avec lui — m.A.A.d city, les immenses LOYALTY et DNA, suivie peu après de HUMBLE. Chaque pause qu’il marque entre certaines chansons donne l’impression qu’un nouvel acte de ce spectacle s’amorce ; ce concert a les allures d’un théâtre contemporain, surtout lorsque les figurants changent de costume pour faire de la planche à roulettes ou traîner sur scène une benne à déchets. Dans une forme vocale irréprochable, Kendrick Lamar a offert un spectacle de rap comme nous n’en avions jamais vu auparavant.

Record d’assistance, mais…

L’équipe d’Osheaga, son fondateur Nick Farkas en tête, avait de quoi se réjouir au moment du point de presse en compagnie des médias : à sa seizième édition, l’événement a drainé 155 000 festivaliers, « notre plus gros week-end en termes de vente de billets – c’est incroyable de constater que la marque [d’Osheaga] rajeunit. Il y avait une énergie cette année que je n’avais pas ressentie depuis longtemps », a résumé Farkas.

Un record d’assistance, et pourtant, Osheaga n’affichait pas complet. Faisons le calcul : deux jours à guichets fermés (samedi pour Billie Eilish, dimanche pour Lamar), 54 000 spectateurs par jour. Le vendredi l’a échappé, de peu, en attirant 47 000 participants. La météo, idéale, n’a pourtant rebuté personne. Pourquoi alors le festival n’a-t-il pu enfin s’annoncer à guichets fermés ?

« Je dirais la programmation, avance Nick Farkas. Eilish, Lamar, deux vedettes – et même Rufus du Sol [vendredi], c’est une vedette… Mais la tête d’affiche » a fait la différence. « Les affiches du samedi et du dimanche étaient plus fortes », suggérant peu après qu’avoir proposé Fred Again… le vendredi soir aurait pu lui donner l’occasion d’affirmer qu’Osheaga a vendu tous ses billets.

Nous ne le contredirons pas : Fred Again… a le vent en poupe — « depuis sa performance à Coachella » le printemps dernier, constate Farkas. Le Britannique Frederick Gibson a profité de la pandémie pour se faire un prénom et raconter son histoire en volumes d’une série baptisée Actual Life. Compositeur inspiré, il marche sur la fine ligne entre pop électronique et UK garage / house, entre accessibilité et recherche du rythme et des harmonies. Surtout, on lui reconnaît un flair pour travailler la voix, qu’il déniche dans des clips YouTube (comme le faisait avant lui Burial) et qu’il découpe et assemble au fil de ses inspirations. Dit autrement : c’est comme s’il faisait d’excellent remixes de chansons inconnues enregistrées par des interprètes amateurs (avec leur aval, bien entendu).

Après la clinquante performance de la chanteuse transgenre Kim Petras sur la scène de la Rivière, les grooves de Fred Again…, joués live (synthés, MPC, boîtes à rythmes) avec l’aide de son adjoint Tom, étaient rafraîchissants à entendre, et particulièrement invitants. Les plaines ont dansé sur les rythmes garage du compositeur, qui s’avère en plus un joyeux gaillard à l’énergie contagieuse, lui qui s’adressait souvent à la foule pour présenter ses chansons ou leur faire apprendre le refrain de la suivante dans le but d’entendre des dizaines de milliers de festivaliers chanter avec lui.

Le reste de cette chaude journée fut sinon plutôt confortable, des attachantes Milk&Bones chantant sous un soleil de plomb sur la scène Verte, jusqu’au Britannique Tom Odell sérénadant avec succès l’auditoire derrière son piano, sur la scène de la Rivière, un petit orchestre ajoutant du tonus aux plus rock de son répertoire.

Étoile montante de la scène rap / drill britannique, Central Cee nous a moins surpris par son talent – présence contenue mais véritable talent de communicateur, prosodie calibrée comme un bolide de F1 – que par l’étendue de sa notoriété, pourtant encore limitée à l’underground : autour de nous, plusieurs festivaliers rappaient avec lui les mots de ses quelques succès, lui qui n’a même pas encore fait paraître d’album officiel – il vient de signer un contrat avec la maison Columbia, ça s’en vient. Que le UK drill parvienne à accomplir ce que le grime n’a pas exactement réussi durant la dernière décennie, c’est-à-dire prendre racine en Amérique du Nord, est déjà un petit exploit que le « Cench » peut revendiquer.