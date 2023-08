Intense Nézet-Séguin au Festival de Lanaudière, parce que les temps ont changé

Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain ont donné dimanche leur troisième concert au Festival de Lanaudière 2023, toujours avec la même ferveur populaire et un pianiste avec lequel le chef québécois aime beaucoup collaborer : le Coréen Seong-Jin Cho, vainqueur du Concours Chopin 2015. On retient surtout de l’après-midi une interprétation très émouvante de la Symphonie pathétique de Tchaïkovski.

Avant la symphonie, Yannick Nézet-Séguin a remercié le public venu entendre la « vraie grande musique ». La déclaration faisait suite à celle, liminaire, de Xavier Roy, directeur du Festival, annonçant que le remplissage de la section couverte de l’amphithéâtre avait augmenté, en 2023, de 20 % par rapport à l’année avant COVID-19.

Un test

Pour nous, cette Pathétique était bien plus que la Pathétique. C’était un vrai rendez-vous. Il y a eu certes, à Lanaudière, une très remarquable Île des morts, de Rachmaninov, et de spectaculaires Pins de Rome. Mais Yannick Nézet-Séguin nous devait absolument de se distinguer autrement que par ses multiples actions militantes et ses changements vestimentaires. À quoi nous sert que l’un des deux ou trois chefs les plus en vue de la planète soit québécois si les concerts que l’on retient dans une saison sont ceux d’un autre chef et d’une autre institution ?

On attendait donc plus de frémissements, de tension et de tourbillons que dans son solide enregistrement de la 6e Symphonie de Tchaïkovski avec l’Orchestre de Rotterdam. Et c’est ce que nous avons eu, dès le début, avec un allegro ma non troppo allant, impatient, préludant à un déchaînement féroce et rauque. Sans doute parce que le monde vit ce qu’il vit en ce moment, que les temps ont changé.

On peut aller encore plus loin, comme le faisait Valery Gergiev, dans l’intensité des flux et des reflux, lorsque Tchaïkovski note « incalzando », mais Nézet-Séguin a bien incarné ces ressacs musicaux, tout comme il a livré un 2e volet aux textures très fines, avec des bois et des cors bien dosés en arrière-plan, un 3e mouvement ferme avec un timbalier en verve (quelle grande idée d’avoir fait confiance à ce jeune musicien !). Le chef ne s’appesantit pas sur le 4e mouvement, mais incarne la souffrance de Tchaïkovski avec une grande intensité.

Élégance

Seong-Jin Cho et Yannick Nézet-Séguin ont des relations musicales très suivies depuis de nombreuses années. C’est le chef québécois qui avait accompagné en 2018 le disque Mozart du pianiste chez Deutsche Grammophon. À l’inverse, c’est Cho qui a répondu présent lorsque Yannick Nézet-Séguin a été substitué à Gergiev à la tête du Philharmonique de Vienne lors d’un remplacement très diplomatique à Carnegie Hall le 25 février 2022. Cho et Nézet-Séguin ont notamment joué Brahms ensemble cette saison.

Pour son second contact avec le public québécois, le premier ayant eu lieu à Lanaudière en 2019, Seong-Jin Cho a choisi le 1er Concerto de Chopin. Pour la petite histoire, on se rappellera que, lors du Concours 2015, Charles Richard-Hamelin avait été le seul finaliste à opter pour le 2e Concerto. Le Concours a publié l’enregistrement de sa prestation, avant que l’Orchestre de Rotterdam enregistre un CD en 2021 à Londres avec Gianandrea Noseda.

Seong-Jin Cho varie peu de choses dans son approche. Il est un pianiste élégant, dont la présence dans le monde de la musique pourrait prétendre pallier quelque peu la très triste éclipse de Yundi Li.

L’Intérêt de son approche du 1er Concerto repose sur la finesse de son appréhension des indications « dolce » et « espressivo ». Les crescendos restent contenus, car Cho n’oublie pas que Chopin vient du salon, pas de la salle de concert. Dans le Finale, l’attaque du thème à divers endroits est soit dolce, soit piano, soit forte ou même « brillante ». Un pianiste tel que Bruce Liu se joue de ces différences. Cho les confond parfois. En tout cas, il ne les exacerbe pas.

Quant à l’entente entre chef et pianiste, elle est meilleure que dans le « Rach 3 » avec Marc-André Hamelin, même si le raffinement de la préparation n’est pas plus pointu. Dans le passage un peu périlleux du 2e mouvement, où le piano s’emballe sur un forte agitato, que Cho prend à la lettre, l’orchestre flotte. Mais ce petit instant ne dure pas, et cette belle interprétation rallie le public et justifie un beau Nocturne op. 9 n° 2 en bis.

Nézet-Séguin et Cho : L’ivresse du sentiment Chopin : Concerto pour piano n° 1. Tchaïkovski : Symphonie n° 6 « Pathétique ». Seong-Jin Cho, Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin. Amphithéâtre Fernand-Lindsay, dimanche 6 août 2023.