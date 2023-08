Sergeï Babayan et la perte de l’innocence

Le pianiste Sergeï Babayan mettait un point final samedi au festival Orford Musique devant une salle heureusement comble, qui a pu vivre le très grand moment qui, avec L’Orfeo de Leonardo García Alarcón, aura marqué notre été musical 2023.

« C’est davantage qu’un récital de piano. C’est la parole musicale d’un philosophe », disait en substance Wonny Song, directeur artistique d’Orford Musique en préambule du récital de Sergeï Babayan. Savait-il à quel point ce programme modifié à la dernière minute allait avoir cet impact profondément philosophique, bouleversant, d’une tension parfois à la limite de l’intenable, pour qui en décodait les arcanes ?

Regards sur un saccage

A Globe Itself Infolding : le titre très poétique de l’oeuvre créée par le compositeur Samy Moussa pour l’inauguration de l’orgue Pierre-Béique de la Maison symphonique, donne une petite idée du processus musical mis en place par Babayan. Alors que la quasi-totalité des récitals commencent par Bach, Mozart ou Haydn pour aller vers les grandes oeuvres romantiques, Sergeï Babayan débute avec Liszt et Rachmaninov pour finir sur Ah, vous dirais-je, maman. C’est étrange. Il faut donc le décoder.

Seul le pianiste connaît la vraie clé, mais il pourrait bien nous donner de nombreux indices à travers le choix de mélodies de Schubert transcrites par Liszt qui forment le noyau de la tumultueuse première partie. Deux mélodies « d’eau » Le meunier et le ruisseau et Chanter sur les eaux, sont chacune suivie par un volet du testamentaire : Chant du cygne, Aufenthalt (Halte, mélodie de douleur) et Die Stadt (La ville). Die Stadt transcrit par Liszt est une puissante procession mortuaire (une ville apparaît dans le brouillard, c’est l’endroit où le héros a perdu son aimée) sombre et hantée.

Ici, Sergeï Babayan enchaîne immédiatement avec Marguerite au rouet. Et quelles sont les premières paroles de cette mélodie ? « Ma tranquillité s’en est allée, mon coeur est lourd. » Selon nous, toute la première partie, d’un pessimisme foncier, jusqu’au dernier Moment musical en ut majeur qui hurle presque « Et pourtant, le monde était si beau ! », est à lire sous ce prisme : qu’avons-nous fait de la planète, où nous mène cette implosion conflictuelle et climatique ?

Ce n’est pas un hasard si la Ballade n° 2 de Liszt ouvre cette section. Elle repose sur le mythe de Héro et Léandre. Ce dernier est guidé par la lumière allumée par Héro sur sa tour, mais, quand l’orage éteint la lumière, Leandre se perd, meurt, et Héro se suicide. Les tumultes en mode mineur de Rachmaninov sont autant d’échos d’angoisses face à cela. Dans toutes ces oeuvres, le son pianistique de Babayan est symphonique, incroyablement nourri avec une main gauche stupéfiante.

Retour à l’enfance

Après la pause ? The Globe Itself Infolding ; le retour en soi au stade originel. Voilà d’où nous partions, la pureté, la simplicité, nous qui avions tout pour réussir. Les témoins de la pureté retrouvée ? Mozart et Haydn. L’ultime stade ? L’enfance, avec Ah, vous dirais-je, maman.

Mais, simplicité, avec Sergeï Babayan, n’est jamais simplisme. Cette seconde partie est une leçon sur la fraîcheur, la clarté et, pianistiquement, la résonance. En d’autres termes, Babayan, dans ces oeuvres classiques, utilise très parcimonieusement la pédale, sauf à certains moments précis (2e mouvement de la Sonate Hob. XVI : 49 de Haydn, telle variation de Mozart…), ce qui fait que l’on dresse immédiatement l’oreille à ces moments-là, des instants d’évasion et de rêverie.

Aux lignes brisées du Finale de la Sonate K. 281, répondent celles encore plus brisées et maniées avec tant d’humour par Haydn et son interprète dans la Sonate en mi mineur Hob. HVI : 47bis décortiquée par Babayan avec une gourmandise de chef pâtissier.

Immense récital, d’un artiste plus grand que nature.

Festival Orford Musique Récital Sergeï Babayan. Liszt : Ballade no 2 en si mineur. Schubert/Liszt : Der Müller und der Bach, Aufenthalt, Auf dem Wasser zu singen, Die Stadt, Gretchen am Spinnrade. Rachmaninov : Études-Tableaux Op. 39 nos 5 et 1. Moments musicaux Op. 16 nos 2 et 6. Mozart : Sonate pour piano K. 281. Haydn : Sonates pour piano Hob. XVI : 47 bis et Hob. XVI : 49. Mozart : 12 Variations sur “Ah, vous dirai-je maman”, K. 265 (300e). Orford Musique, samedi 5 août 2023.