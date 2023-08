Destinées contrastées

Retour à Lanaudière pour l’OSM et Rafael Payare après le week-end d’ouverture dans un concert marqué par la découverte d’une ouverture et d’un concerto inattendus et par une première approche du célèbre ballet L’oiseau de feu.

Le concert de vendredi préludait à une soirée, ce samedi à 19 h, avec Karen Cargill chantant les Wesendonck-Lieder de Wagner, Rafael Payare dirigeant par ailleurs l’ouverture Les Hébrides de Mendelssohn et la 2e Symphonie de Schumann.

Il est intéressant de voir juxtaposés le rare Concerto pour harpe composé en 1938 par Reinhold Glière et l’intégrale de L’oiseau de feu de Stravinsky. L’expérience musicale valait le détour en soi car L’oiseau de feu sera joué par l’Orchestre de Paris et Klaus Mäkelä, invités de l’OSM à la Maison symphonique le 19 mars 2024. Mais le point d’intérêt principal est que Glière et Stravinsky représentent deux pôles opposés parmi les produits des conservatoires russes à peu près à la même époque.

Traditionalisme et nouveauté

Né en Ukraine, à Kiev, en 1874 Glière, élève de Taneïev, Arenski et Ippolitov-Ivanov à Moscou, s’avéra ensuite, en URSS, un champion du conservatisme musical et un émule discipliné de l’orthodoxie esthétique soviétique.

Né près de Saint-Pétersbourg en 1882, Stravinsky est un protégé du grand poète musical Rimski-Korsakov à Saint-Pétersbourg. Il s’affranchira de son enseignement et de son pays en s’exilant et en devenant l’un des piliers de la modernité musicale du XXe siècle.

Ironiquement l’oeuvre la plus substantielle de Glière, la Symphonie n° 3 « Ilya Murometz », date d’avant la Révolution d’octobre et même, précisément, de 1911, un an après L’oiseau de feu. Ce premier des trois grands ballets de Stravinsky (suivi de Petrouchka en 1911 et Le sacre en 1913) est le plus rimskien par ses atmosphères et couleurs. Quant au Concerto pour harpe de Glière, en 1938 il se situe entre la Marche héroïque pour la République Socialiste Soviétique Autonome bouriate-mongole (1936) et Amitié des peuples, composé à l’occasion des cinq ans de la constitution soviétique (1941). Le 3e mouvement du concerto, un Allegro giocoso irrésistiblement troussé, montre que le meilleur du talent du compositeur s’est nourri très astucieusement d’idiomes folkloriques.

À propos de folklorisme, pour démontrer que le monde n’est pas blanc et noir, on signalera que le père de la musique ukrainienne, Boris Liatochinski doit énormément à Glière, son professeur. On ne doute pas que Glière encouragea Liatochinski à introduire les thèmes ukrainiens dans sa musique, ce qui fait sa marque et son importance historique, mais lui attira de gros ennuis (ou à tout le moins une grande froideur) de la part des autorités centrales de l’URSS dans les années 40 et 50.

Et puisque le monde est aussi petit, Liatochinski, élève modèle de Glière avait pour amie la Polonaise Grażyna Bacewicz, dont une surprenante ouverture ouvrait le concert de vendredi. Surprenante, car très positive pour une composition d’une Polonaise en 1943. Bacewicz avait confiance dans la victoire du bien sur le mal, mais à ce point il faut avoir l’optimisme chevillé au corps.

Expérience client

Hors Ilya Murometz, des concertos de Glière survivent au répertoire car ils sont destinés à des instruments originaux et en manque de répertoire moderne de ce type : harpe, cor, et soprano colorature. Le Concerto pour harpe, enregistré assez récemment par Xavier de Maistre, ancien harpiste du Philharmonique de Vienne, fait partie, dans les meilleurs moments du 1er volet, de ces oeuvres « imagées » qui pourraient servir de musique à des documentaires touristiques paysagers (genre « Des trains pas comme les autres »). On a dit que la composition vaut pour son Finale. Elle frôle, par contre, l’enterrement par son 2e mouvement, un « thème et variation » en forme de bréviaire académique si laborieux et pédant que cela en devient presque gênant.

Xavier de Maistre est un soliste fort agréable : il est sobre, n’en fait pas des tonnes sur le plan expressif tout en distillant de merveilleuses et très raffinées nuances au niveau des attaques. Il a mené cette barque presque improbable au meilleur port.

Le principal problème de L’oiseau de feu n’était pas musical, mais lié à « L’expérience client ». Même remarque que pour la Symphonie alpestre de Strauss : pour un ballet narratif où la relation entre l’histoire et ce qu’on entend importe autant, et où tout est indiqué dans la partition, ce serait un service minimal de faire lancer par un étudiant en musique bénévole qui suit la partition les sous-titres de type « Apparition de l’oiseau de feu », « Danse des princesses », « Lever du jour », « Appariton des Monstres-Gardiens » au pied de l’image sur les écrans géants, au fur et à mesure du déroulement du concert. Cela changerait complètement l’intelligence d’écoute, la perception et l’expérience du concert.

Il y a beaucoup de belles choses dans cet Oiseau de feu Payare-OSM, comme ce tempo soutenu dès le début, un peu façon Dorati. Aussi beaucoup de textures très fines, féeriques (héritage de Rimski). Tout n’était pas totalement en place, par exemple dans l’épisode dit des « Supplications de l’oiseau de feu », mais on sentait le souci de vouloir travailler les apparitions brusques et contrastes forts et nous avons eu les prestations notoires de la 1re corniste, des hautbois et de la timbale par exemple.

Il sera très intéressant de reprendre cette partition dans 2 ou 3 saisons à la Maison symphonique pour travailler encore plus la respiration commune, quand par exemple une cellule est répétée successivement au hautbois, à la flûte et au violoncelle, ce serait encore mieux si le dernier protagoniste n’avait pas l’air de respirer un autre air en jouant plus précipitamment que les deux autres. Il y a aussi des petits ajustements de rapports de tempos internes, par exemple dans la Ronde des princesses. Marge de progression donc, mais très beau et très vivant point de départ et comparaison d’ores et déjà stimulante avec ce qu’on entendra en mars prochain.

Rafael Payare dirige « L’Oiseau de feu » Grażyna Bacewicz : Ouverture. Reinhold Glière : Concerto pour harpe et orchestre, op. 74. Igor Stravinsky. L’Oiseau de feu, ballet intégral. Xavier de Maistre, Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare. Amphithéâtre Fernand-Lindsay, vendredi 4 août 2023.