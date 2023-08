Pour une quinzième année, le festival Osheaga fera vibrer l’île Sainte-Hélène trois jours durant, au grand bonheur des jeunes et des moins jeunes. Les photographes se font les témoins de cette édition 2023 et de ses quelques journées et soirées d’été endiablées.

1 Flaming Lips à Osheaga 2023 | Le groupe rock alternatif américain Flaming Lips au festival Osheaga, vendredi Adil Boukind Le Devoir

2 L’Impératrice à Osheaga 2023 | Le groupe français l’Impératrice faisait partie de la programmation de vendredi. Adil Boukind Le Devoir

3 Osheaga 2023 | Des festivaliers écoutaient la prestation du groupe français l’Impératrice, vendredi à Osheaga. Adil Boukind Le Devoir

4 BBno$ à Osheaga 2023 | Le rappeur canadien BBno$ sur scène vendredi, à Osheaga Adil Boukind Le Devoir

5 Osheaga 2023 | L’ambiance était festive et le public au rendez-vous pour la journée d’ouverture du festival Osheaga, vendredi. Adil Boukind Le Devoir