Le conte montréalais de Hollow Coves

C’est fou de se dire qu’on joue à Osheaga la même journée et sur la même scène que Kendrick Lamar ! » Matt Carins s’enivre déjà du concert qui attend dimanche Hollow Coves, le groupe de pop folk qu’il forme avec Ryan Henderson. Ce dernier n’en revient pas de faire partie du festival Osheaga. « On était là en 2018 en tant que festivaliers et on se disait que ça serait tellement cool d’être au programme un jour. C’est irréel, je suis maintenant curieux de découvrir la réaction des gens. » Voir ce rêve devenir réalité est un instant particulièrement attendu, que les deux Australiens originaires de Gold Coast, près de Brisbane, imaginent très spécial.

L’histoire entre Hollow Coves et Montréal n’en est pourtant pas à ses balbutiements. Bien au contraire. Les liens qui unissent le groupe à la ville sont en effet bien là, puisque son gérant est Michael Sayegh, de la maison de disques et l’agence d’artistes locale Lighter Than Air. « La relation s’est construite naturellement à partir du moment où on a collaboré avec Michael. Je ne sais pas trop pourquoi, mais Montréal a toujours été l’endroit le plus en phase avec notre musique », constate Ryan Henderson.

Lors de leurs tournées nord-américaines, Montréal est ainsi un passage agréablement obligé pour le groupe. « Chaque fois qu’on revient, on prend un risque, car les salles qui nous accueillent sont de plus en plus grandes. Il se trouve que, finalement, c’est toujours la première date pour laquelle on joue à guichets fermés. Pourquoi ne pas prendre le risque à nouveau, dans ce cas ? » soulève Ryan Henderson, qui confie par ailleurs être sans cesse ébahi par l’enthousiasme du public québécois. « On n’est pas les seuls à s’en rendre compte. De nombreux musiciens disent que les Montréalais sont incroyables », renchérit Matt Carins. Et son acolyte de se souvenir de leurs précédents spectacles ici : « Quand on revient en coulisses, on éprouve quelque chose de vraiment singulier, comme si on n’en avait jamais fait l’expérience. C’est dur à décrire. »

Les surprises de la vie

Pour arriver jusque-là, Hollow Coves s’en est, en quelque sorte, remis au destin. « C’est assez drôle parce qu’on s’est rencontrés vers le milieu des années 2010 et on a enregistré nos trois premières chansons dans le garage des parents d’un ami avant de partir continuer nos vies chacun de notre côté, à l’autre bout du monde », se rappelle Ryan Henderson.

Après une année sans voir Matt Carins, l’auteur-compositeur-interprète a fini par contacter le fameux ami qui les avait aidés à enregistrer leurs morceaux. « On lui a dit qu’on devrait terminer les chansons qui dormaient sur son ordinateur. Au fil d’échanges et de peaufinage, on a pu les mettre sur Soundcloud. On ne s’attendait pas à grand-chose », raconte-t-il.

« Le gars en question étudiait à l’université en production à l’époque, et ce projet a fini par faire partie de ses devoirs », explique de son côté Matt Carins. Toujours est-il qu’à la diffusion de ces premiers morceaux en 2014, les blogueurs musicaux se mettent rapidement à écrire à propos des titres de Hollow Coves, qui deviennent d’autant plus vite viraux. « On se demandait ce qui se passait, c’était impensable », souligne Ryan Henderson.

Tandis que son complice est en Europe, Ryan Henderson se trouve à Toronto quand les choses commencent à prendre une tournure sérieuse pour Hollow Coves. « Plus il y avait d’écoutes, plus je paniquais à l’idée de devoir un jour performer devant un public. J’ai donc pris la décision de participer à des soirées open mic trois fois par semaine. Même s’il n’y avait que deux ou trois personnes dans la salle, j’étais très nerveux », se souvient-il avec amusement aujourd’hui. « On n’avait pas prévu de faire de la musique à un niveau professionnel au début, mais c’était tellement cool qu’on s’est dit : pourquoi ne pas écrire d’autres chansons ? » abonde Matt Carins. Dans le même temps et face à l’engouement pour ses chansons et l’ampleur que ça prend, la paire travaille sur de nouvelles pièces, avant de se retrouver dans la Ville Reine pour les parfaire.

« C’est après cet épisode qu’on est venus à Montréal parce que Michael, notre gérant, a des contacts pour un petit studio d’enregistrement », explique Ryan Henderson. Hollow Coves met en boîte les guitares et les voix en pensant que, peut-être, son succès n’était qu’un coup de chance extraordinaire et que tout s’arrêterait. Il s’avère que non, que la vie lui avait réservé une belle surprise pour la suite, car la collection de chansons que les deux musiciens préparaient en 2017 comprenait Coastline. Avec près de 200 millions d’écoutes sur Spotify et une omniprésence sur des réseaux sociaux comme Tik Tok, il s’agit du morceau le plus populaire du groupe. Quant au reste de leur microalbum Wanderlust, il comptabilise en moyenne plusieurs dizaines de millions d’écoutes par piste. Des statistiques similaires pour leurs pièces Moments et Blessings, parues un peu plus tard, en 2019 et en 2021.

Portés par leurs admirateurs

S’ils sont encore incrédules face à l’explosion du nombre d’écoutes en ligne de leurs chansons, Ryan Henderson et Matt Carins sont tout de même conscients de ce qu’ils doivent à leurs admirateurs.

« On ne serait probablement pas rendus là sans le public, car la musique était plus un loisir qu’autre chose, et on avait nos carrières respectives », commente Ryan Henderson. Le public, en portant attention à Hollow Coves, a radicalement changé le cours des choses. « On est tellement reconnaissants. On ne sait pas combien de temps ça va durer, alors on essaie d’être dans l’instant présent pour éviter de se perdre dans les comparaisons et le “toujours plus”. »

Pour Hollow Coves, il est essentiel de garder un pas de recul sur la réussite. « On reste émerveillés par toutes ces petites choses qui nous arrivent et on les apprécie », dit Ryan Henderson, qui avoue également être excité par la musique sur laquelle il oeuvre actuellement. Matt Carins confirme qu’il y a bel et bien un nouvel album en préparation en Australie. « C’est intrigant quand on se demande comment les choses vont désormais se passer », dit-il, tout en affirmant être plus que jamais prêt pour la suite. Et peut-être qu’à leur prochain passage à Osheaga, « ça sera Kendrick Lamar qui fera notre première partie », plaisante Ryan Henderson.

Hollow Coves Au festival Osheaga, sur la scène de la Rivière, le dimanche 6 août à 16 h 05