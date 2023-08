À Osheaga, Easy Tiger s’occupe de ses affaires et protège les vôtres

Paru discrètement à compte d’auteur l’an dernier, Breakfast in Bed, premier mini-album du duo indie-pop-rock Easy Tiger, est tombé dans l’oreille d’un des programmateurs d’evenko, qui a invité le groupe à assurer la première partie de l’Australien Dope Lemon dans ce qu’on appelait alors toujours le théâtre Corona. « Avant le concert, raconte Gabrielle La Rue, le programmateur nous a dit : “En passant, c’est un peu votre test pour Osheaga…” » Gabrielle La Rue et Sarah Dion l’ont réussi : on les verra sur la scène des Sessions SiriusXM à 18 h 15 vendredi, accompagnées de deux autres musiciens.

Charmant, ce mini-album, qu’elles décrivent comme « la trame sonore d’un bar tiki rempli de cowboys buvant des margaritas ». Une affaire qu’elles perçoivent aussi comme « lo-fi », mais on pensera plutôt que sa facture est artisanale : de jolies chansons bricolées maison qui, estime Gabrielle, « sont comme un court métrage de [sa] vie personnelle ». « Tout ce que je raconte est arrivé pour vrai, pendant une année. » Cette fille, Annie, personnage conspirationniste de la chanson Chemtrails, existe. « Andy de Havre-Saint-Pierre aussi, mais ce n’est pas son vrai nom ! »

Sarah Dion (par ailleurs membre de NOBRO et des Shirley) : « Gabrielle m’avait appelée pendant la pandémie : “Je n’ai rien à faire, ’suis toute seule, ’suis déprimée…” Je lui ai dit : “Let’s go, on fait quelque chose avec tes chansons.” » Elles ont enregistré le démo toutes seules dans un sous-sol, s’improvisant réalisatrices et ingénieures de son. « Ensemble, on a choisi les bons instruments, le bon tempo des chansons, parfois on changeait les accords. Les chansons de Gabrielle formaient un bon squelette sur lequel on a mis de la viande », qui, après qu’elles ont terminé l’enregistrement du EP, goûtait bon le Sheryl Crow mélangé avec The Vaccines, Mac Demarco et un peu de Fleetwood Mac…

« Un jour, ce sera mon tour »

« C’est vraiment le rêve de ma vie de pouvoir jouer à Osheaga », affirme Gabrielle, qui, tout en tentant de percer avec différents groupes, avait obtenu un poste en production d’événements chez evenko, qui organise le festival. « Ce fut une de mes premières vraies jobs dans le domaine de l’événementiel — je voyais les groupes jouer au festival en me disant : un jour, ce sera mon tour d’y donner un concert. »

Osheaga compte davantage encore dans la vie de Gabrielle La Rue. C’est en travaillant à l’organisation de l’événement que lui est venue une idée lumineuse : un système de casiers pour ranger ses affaires, mais utilisant les nouvelles technologies pour en simplifier l’utilisation.

Il y a sept ans, Gabrielle fondait sa propre compagnie, LocketGo. Evenko fut son premier client. Ce week-end, un millier de casiers intelligents conçus par LocketGo seront disposés sur le site du parc Jean-Drapeau et mis à la disposition des festivaliers. « On offre nos casiers dans les parcs d’attractions, dans les salles de spectacle, dans les arénas, pour entreposer facilement nos objets personnels », résume l’entrepreneuse, à la tête d’une équipe d’une dizaine d’employés.

« On a un partenaire qui s’occupe du pliage du métal. Nous, à l’interne, on s’occupe du reste : le design des casiers, la technologie qui sous-tend l’idée, l’électronique et le logiciel. On assemble les casiers puis on les installe, on les vend et on les entretient pour toute leur durée de vie. »

Envers du décor

Selon les besoins du client ou de son événement, LocketGo peut ajuster la tarification en louant ses casiers à l’heure, en bloc d’heures ou pour une journée complète, et tout ça sans avoir besoin d’employés sur place pour gérer le service. « Tu peux réserver en ligne à l’avance [à partir du site Web d’Osheaga] ou sur place à l’aide d’un téléphone cellulaire, grâce auquel on verrouille le casier. Tout le monde est autonome, il n’y a pas de file d’attente, c’est pratique. »

C’est génial, même, et ça marche : LocketGo, qui mène présentement un nouveau cycle de financement privé, a un chiffre d’affaires annuel « dans les sept chiffres », affirme simplement Gabrielle, qui lorgne aujourd’hui le marché étasunien pour faire croître son entreprise.

« J’ai fait mes études en musique, ma vie s’enlignait dans cette direction, mais en jouant dans différents groupes, j’ai compris que j’aimais beaucoup la gestion, l’organisation des spectacles, alors je me suis dirigée vers la production d’événements, dit Gabrielle. J’aime l’envers du décor, j’aime prendre quelque chose qui n’existe pas et le monter en un mois, ou partir d’une idée et la développer, ce que j’ai fait avec LocketGo. Je suis devenue entrepreneuse grâce à cette idée », qui lui permet aujourd’hui de faire d’une pierre, deux coups : brasser les amateurs de rock et brasser des affaires.