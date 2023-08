Montréal souligne le 50e anniversaire du hip-hop

Ce mois-ci sera célébré le 50e anniversaire de la naissance du hip-hop, genre musical ayant surgi du quartier Morris Heights de l’arrondissement du Bronx, à New York, pour aujourd’hui dominer la planète pop. New York, capitale du rap, promet une fête grandiose le 11 août avec le concert Hip-Hop 50 Live au Yankee Stadium en présence de celui que l’on désigne comme le père de cette musique, DJ Kool Herc, et d’une trentaine d’artistes, parmi lesquels Run-DMC, Lil Wayne, Snoop Dogg, Ice Cube, EPMD, Ghostface Killah, Kurtis Blow, le Sugarhill Gang et les rappeuses Lil’ Kim et Eve. À Montréal, les célébrations s’annoncent plus modestes, mais tout aussi riches en symboles.

« Je voyais passer les annonces : le 50e anniversaire du hip-hop allait être célébré dans plein de grandes villes d’Amérique du Nord… sauf à Montréal », raconte Kevin Calixte, coanimateur (avec Cyrano de Montréal) de Rapolitik, l’un des balados les plus populaires consacrés à la scène rap locale. « Je me suis dit : puisque ce mouvement a tellement compté pour nous, et ce, dès les années 1970, pourquoi ne pas mettre sur pied le projet d’un block party, dans notre quartier [la Petite-Bourgogne], à l’image des fêtes qui se tenaient à l’époque ? »

Ses collègues du collectif Harlem of the North — un surnom donné au quartier dès l’époque de la prohibition — et lui ont donc mis sur pied ce Hip-hop Block Party du 50e anniversaire, un événement gratuit présenté les 5 et 6 août prochains au parc Vinet, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à deux pâtés de maisons du métro Lionel-Groulx. « La fête sera axée sur les quatre éléments du hip-hop, avec des rappeurs, des DJ, des b-boys et b-girls [danseurs] et des graffiteurs », souligne l’organisateur.

L’événement, qui se veut aussi familial, rassemblera les acteurs des scènes anglophone et francophone de la ville. En tête d’affiche samedi, un concert du duo Rainmen pour marquer le 25e anniversaire de son album culte Armageddon ; la rappeuse et violoniste Kayiri rendra hommage au défunt rappeur et harmoniciste Bad News Brown. La rappeuse Meryem Saci et les compositeurs DJ Manifest et Nicholas Craven seront aussi de la fête animée par Dice B et Keithy Antoine, de l’émission Nuit blanche (Radio Centre-Ville).

« Ce que je trouve intéressant de cet événement au parc Vinet, c’est qu’il est par, et pour, la communauté », note Benoit Beaudry, cofondateur du chapitre québécois de End of the Weak, compétition de MC que Télé-Québec avait adaptée à l’écran (La fin des faibles), ex-animateur de Ghetto érudit, émission phare de la scène rap locale (CISM), et fin observateur de celle-ci. « Aussi, lorsqu’on regarde qui s’y est associé, on retrouve une grande partie des médias actifs sur la scène hip-hop, ce qui témoigne d’une belle unité — même les différents balados rap, généralement en compétition, se sont rassemblés derrière l’événement. »

« Après, c’est vrai qu’il n’y a pas d’eu d’événement majeur [pour souligner l’anniversaire] de la part de festivals qui mettent du hip-hop dans leurs programmations depuis tellement d’années et qui profitent du succès de cette musique », relève aussi Beaudry.

Un anniversaire ignoré

Le Festival Mural a fait l’impasse sur l’anniversaire, tout comme le festival rap Metro Metro et les Francos. Modestement, le Festival international de jazz de Montréal a programmé le légendaire compositeur new-yorkais DJ Premier (Gang Starr) et son groupe The Badder Band sur la grande scène extérieure, événement soulignant le 50e anniversaire. Rien à Osheaga, qui accueillera en fin de semaine Kendrick Lamar, Baby Keem, Lil Yachty, Joey Bada$$, JPEGMafia et les locaux Sarahmée, Raccoon, L.Teez et Parazar, entre autres représentants de la scène hip-hop.

Sterling Downey, conseiller municipal de l’arrondissement de Verdun pour Projet Montréal et graffiteur, croit qu’il n’est même jamais passé par la tête des organisateurs de Mural de souligner l’anniversaire. C’est le milieu, la communauté qui a pris les choses en main, se réjouit-il.

Downey a fondé en 1996 Under Pressure, le plus ancien festival de graffiti au monde, durant lequel des artistes d’ici et d’ailleurs se chargent de repeindre certains bâtiments autour des Foufounes électriques : « Under Pressure a été fondé exprès la fin de semaine ayant vu naître le hip-hop, il a toujours lieu le deuxième week-end d’août », dit-il en insistant sur le développement organique de son événement, à l’image même de celui du rap. « C’est pour ça que, même après 28 ans, ce festival n’est jamais devenu corporatif et hyperpopulaire comme le sont aujourd’hui Mural ou le Festival international de jazz de Montréal. Notre but était de faire quelque chose pour la communauté, par la communauté, sa réputation se diffusant de bouche à oreille, ici et par le monde. »

Je sens que j’ai la responsabilité de célébrer le hip-hop du Québec

Ainsi, la 28e édition d’Under Pressure aura lieu les 12 et 13 août sur le thème du « Retour en 1973 » (« Throwback to ’73 »), avec le vétéran MC ontarien Noah23, le collectif de musiciens et graffiteurs montréalais Drug Prophets et plusieurs autres DJ, MC et artistes visuels. « On va repeindre les murs comme d’habitude, détaille le conseiller municipal, mais on a déplacé l’événement principal sur les terrains de basketball du parc Toussaint-Louverture, dans les Habitations Jeanne-Mance, pour rappeler la naissance du hip-hop. »

Celle-ci est survenue le 11 août 1973. Clive Campbell, alias DJ Kool Herc, organisa près de chez lui, sur les terrains de basket derrière le bâtiment de social housing (des HLM) du 1520, avenue Sedgwick, dans le Bronx, une fête de retour à l’école pour sa soeur Cindy, qui se chargea de distribuer les cartons publicitaires de la fête et faire payer les participants à l’entrée. Le DJ s’illustra alors avec sa manière novatrice d’enchaîner les disques vinyle, tandis qu’un maître de cérémonie rappait sur les rythmiques.

Aux origines

La fête où sont réunis DJ, rappeurs et danseurs (b-boys et b-girls) n’est sans doute pas le premier à s’être tenu cet été-là dans le Bronx, mais c’est celui que l’on retient comme l’événement fondateur du hip-hop, d’abord parce qu’il met en scène Kool Herc, le premier à mixer les portions instrumentales (les « breaks ») de chansons funk, R B et soul pour maximiser l’effet du rythme et permettre aux danseurs et aux MC de s’exprimer.

« Il est important de souligner qu’au début de la scène hip-hop, tous les éléments [la danse, les arts visuels, le rap et le maniement des platines] n’étaient pas encore assemblés, explique Sterling Downey. C’est Hollywood qui a tout mis ça ensemble avec quelques films marquants », dont Beat Street (dans lequel apparaît Kool Herc, 1984), Wild Style (1983) et Krush Groove (1985). « Le seul dénominateur commun, c’était la culture jeune. Il était donc normal que certains jeunes de l’époque se soient croisés et aient fait se rencontrer la musique, la danse et le graffiti. »

C’est néanmoins tous les aspects de cette scène hip-hop qu’Harlem of the North et Under Pressure célébreront ce mois-ci. « Évidemment, on tient à souligner les 50 ans du hip-hop, mais moi, en tant que Montréalais, je sens que j’ai la responsabilité de célébrer le hip-hop du Québec, affirme Downey. J’aime mieux mettre l’accent sur notre scène à nous, pas seulement sur les pionniers des États-Unis. La scène d’ici a énormément de talents, de DJ, de MC, de danseurs, de graffiteurs ; on est capables de célébrer cet anniversaire à notre manière. »

Le Hip-hop Block Party du 50e anniversaire d'Harlem of the North a lieu les 5 et 6 août au parc Vinet, dans le Sud-Ouest ; Under Pressure se déroulera les 12 et 13 août près des Foufounes électriques.