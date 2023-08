«Mahler, Symphonie n° 7», Bernard Haitink et l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise

Il existe plusieurs manières d’envisager la 7e Symphonie de Mahler. La première mise sur l’étrangeté, les dissonances et les tiraillements. Parmi ces versions de la Septième « déchirées », il y a eu de formidables réussites : Kondrachine (en studio à Moscou et en concert à Amsterdam), Kubelík et Neumann à Leipzig. La Septième peut aussi être vue comme le troisième volet d’une trilogie de la mort. À ce titre, la Sixième nous plonge dans les tréfonds infernaux, univers dont la Septième ne se relève pas. Plus il avançait dans sa carrière, plus Bernard Haitink — qui a enregistré cette oeuvre en 1969 et en 1982 à Amsterdam, puis en 1992 à Berlin — défendait cette vision, accentuant le poids du propos, la densité sonore, la tension harmonique. Il relaie dans ce concert de 2011 son interprétation de 1992 à Berlin. Ce disque est utile dans la mesure où le CD berlinois est devenu inaccessible. Il y a ici un peu plus de statisme et une logique poussée à l’extrême puisque même le « Rondo – Finale », faussement joyeux, est une parodie, un leurre. Vision ardue et différente.



Gustav Mahler ★★★★ 1/2 Classique Symphonie n° 7. Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, Bernard Haitink. BR Klassik 900 209.