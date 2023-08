«Joni Mitchell At Newport (Live)», Joni Mitchell

Brandi Carlile Friends annonçait le programme. Le fauteuil-trône installé au centre de la scène de Newport en cet été 2022 n’était toutefois pas pour Brandi, mais bien pour Joni. Mitchell. Elle-même. Reine parmi ses sujets. Resplendissante. Et là pour chanter. Depuis la rupture d’anévrisme en 2015, plus personne n’attendait ça. L’inimaginable : une douzaine de chansons, avec des pauses et des rires. Au départ, elle ajoutait çà et là une harmonie basse, se joignait au choeur des Brandi, Marcus Mumford et compagnie. Mais de titre en titre, Joni s’est enhardie. Elle a revisité la Both Sides Now de ses débuts, offert Summertime comme si elle était le soleil. Et puis, contre toute attente, la grande dame, debout, a empoigné une guitare électrique et s’est lancée dans une improvisation de Just Like This Train, en accords ouverts à sa manière si singulière. Stupéfaction et liesse dans la place. Événement ? Plus que ça. Nouveau départ. Oui, d’autres spectacles ont eu lieu depuis. À suivre.



Joni Mitchell at Newport (Live) ★★★★ 1/2 Spectacle Joni Mitchell, Rhino Records