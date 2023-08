«Nui Pimuten II», Natasha Kanapé

La grâce de Natasha Kanapé illumine à nouveau les confins de l’univers musical. Son deuxième microalbum s’inscrit ainsi dans la continuité de Nui Pimuten, paru fin 2021, avec des titres qui racontent des récits identitaires, les siens, les nôtres aussi peut-être, en innu, en français et désormais en anglais également avec Nutshimit. À la différence près que, cette fois, l’artiste multidisciplinaire — qu’on admire aussi pour sa pratique des arts vivants, visuels et de la littérature — sort de sa coquille et laisse sa voix voguer au gré des mélodies ondulantes sans pour autant délaisser le slam qui lui est cher. Preuve en est avec les émouvantes chansons Je marche, je monte et Nuapeten Nikan. Soulignons aussi la puissance de Reconnexion, où pendant près de deux minutes nous sommes littéralement suspendus à la poésie de Natasha Kanapé (qui laisse le nom Fontaine de côté pour son projet musical), récitée comme un manifeste. Comment ne pas évoquer enfin la sobriété de Parvenir à leurs traces, rythmée par les chants de baleines et un torrent de sonorités électroniques ?

Nui Pimuten II ★★★ 1/2 Chanson Natasha Kanapé, La Tribu