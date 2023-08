«La belle meunière», Konstantin Krimmel

Konstantin Krimmel, 30 ans, s’est fait remarquer en chantant chez Deutsche Grammophon à pleine et saine voix des mélodies de Silvestrov qui demandaient à être susurrées. Dans cette Belle meunière, Krimmel se signale par deux caractéristiques : de vraies, rares et précieuses qualités vocales de Kammersänger (chanteur de mélodies), et une irrépressible et débordante envie de se faire remarquer. Son problème semble s’appeler Andrè Schuen, avec lequel il partage son pianiste. Krimmel aurait les moyens de l’approcher, mais, pour se démarquer, il « surjoue », ornemente, change une note ici et là, pour attirer l’attention sur ses visions (insupportable Morgengruss) et créer des effets de surprise. Son petit essai sur la santé mentale et les chiffres du suicide, en passant par la dopamine, vaut aussi son pesant d’or. Même s’il se calme un peu vers la fin du cycle, Krimmel, par son attitude, fait penser à un petit chaton qui braille par nécessité de survie. Pour le chaton, donnez-lui du lait. Pour Krimmel, évitez les élucubrations de ce clone vocal de Currentzis.



La belle meunière ★ 1/2 Classique Mélodies de Schubert. Konstantin Krimmel, Daniel Heide. Alpha 929.