«Utopia», Travis Scott

Certes, Travis Scott a toujours mieux paru à titre de compositeur et de réalisateur que comme rappeur (au discours ici particulièrement creux), mais il aurait été préférable qu’il se définisse autrement qu’en bon élève de Kanye West, dont l’album Yeezus semble avoir servi de patron pour confectionner Utopia. Avec son quatrième album, Scott fascine pour une mauvaise raison : comment parvient-il à ce terne résultat après avoir réuni autant de collaborateurs prestigieux — de Beyoncé à SZA, de Drake à Bad Bunny, de The Weeknd à Dave Chappelle ? Tout ça pour un disque tape-à-l’oeil dans lequel le rappeur de Houston est constamment surclassé par le talent et la prosodie plus habile de ses confrères. On se rabattra alors sur la production, ces musiques fourmillant d’idées offertes par de robustes compositeurs, et sur la poignée de très bonnes chansons parmi le lot : le doublé trap en milieu d’album (Meltdown et Fe!n), K-pop (avec Bad Bunny et The Weeknd), qui s’écoute en boucle, l’atmosphérique Telekinesis qui suit, avec SZA et Future.



Utopia ★★ 1/2 Hip-hop Cactus Jack/Epic