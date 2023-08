«Morgöth Tales», Voivod

Une fois n’est pas coutume : sur son seizième album studio en quarante ans de carrière, le mythique groupe métal québécois Voivod fait du neuf avec du vieux. L’album s’ouvre sur une relecture, limite hardcore-punk, de Condemned to the Gallows, chanson originalement enregistrée en 1984 pour la compilation Metal Massacre V, éditée par Metal Blade Records. Plus technique et plus rapide, la chanson titre de Killing Technology, album paru en 1987 et réédité l’an dernier sur l’excellent coffret Forgotten in Space (BMG), connaît une seconde vie grâce à la hargne retrouvée du chanteur Snake Bélanger et du jeu chirurgical du guitariste Chewy Mongrain. On écoute l’album en survolant l’évolution musicale du groupe, de ses débuts thrash jusqu’aux envolées prog metal (exprimées par exemple sur cette éloquente version de Nuage fractal, originalement parue sur Angel Rat, 1991). Allant jusqu’au bout de l’exercice nostalgique, Voivod renoue même avec son ancien chanteur Eric « E-Force » Forrest (sur Rise) et le bassiste Jason Newsted (sur Rebel Robot).



Morgöth Tales ★★★ 1/2 Métal Voivod, Century Media