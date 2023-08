«Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760», Aphex Twin

Privilégiant le format du mini-album depuis une décennie, le compositeur britannique culte Richard D. James refait surface avec ce court recueil de nouvelles oeuvres plus dociles, sur le plan des rythmiques, des mélodies et des structures, que celles des précédents Collapse (2018) et Cheetah (2016). Dociles, harmoniquement confortables, mais superbement réalisées, imprégnées des rythmiques véloces et des mélodies inspirées qui ont fait la réputation de l’élusif musicien. Riche en contrastes entre l’air et le rythme aussi frénétique qu’appuyé, dès Blackbox Life Recorder 21f (accompagnée d’une version remixée), le breakbeat rétro hachure une envoûtante mélodie de basse écrite en mode mineur — celle-là n’aurait pas détonné sur le Richard D. James Album (1996). Paradoxalement plus nerveuse et plus atmosphérique, le son de basse acidulé donnant une couleur électro, Zin2 Test5 fait son effet avant In a Room7 F760, la plus étrange des quatre, avec ses synthés qui donnent le tournis. Riche, et accueillant, cet EP servira d’initiation à l’oeuvre, immense, d’Aphex Twin.



Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760 ★★★ 1/2 Électronique Aphex Twin, Warp