«For The Giving/Sans rien donner», Aleksi Campagne

Presque un expatrié. Aleksi est de la lignée des Campagne (les McGarrigle de l’Ouest !), mais pas Manitobain. Montréalais pur jus, violoniste issu de McGill, le jeune Aleksi a le folk plus éthéré, nettement moins enraciné dans la tradition. Ce premier album le place à proximité des Half Moon Run et Patrick Watson : les mélodies papillonnent dans le Mile-End, la voix plus que douce s’élève en falsetto. L’instrumentation est étrangement moderne et ancienne à la fois : violon, ukulélé, banjo, mandoline se déposent sur des guitares électriques comme autant d’oiseaux sur les fils d’Hydro. Là n’est pourtant pas le plus étonnant de l’affaire : les dix chansons sont doublées, proposées en anglais et en français (traduites par Michelle Campagne). On a donc le choix : Head Above Water ou Me maintenir à flot, Won’t Be Scared ou La peur s’envolera. Tout écouter est préférable : en boucle, on devient familier avec l’ensemble, la juxtaposition vire à l’expérience de connivence. Et on se met à rêver de solitudes abolies. Pourquoi pas ?



For the Giving/Sans rien donner ★★★ 1/2 Folk Aleksi Campagne, Indépendant