Antal Doráti, chef prolifique et déterminé

Plusieurs publications discographiques mettent en vedette le chef d’orchestre hongrois Antal Doráti (1906-1988). Parmi elles, deux coffrets d’Universal Australie regroupent tous ses enregistrements réalisés pour Mercury à Minneapolis dans les années 1950.

« Pas une seule fois, à Minneapolis, je n’ai connu le moindre embarras, la moindre pression, a écrit plus tard le chef. Ceux qui devaient lever des fonds levaient des fonds, les managers manageaient, les musiciens faisaient de la musique. […] Au fil du temps, les enregistrements sont devenus l’une des plus importantes activités de l’orchestre. Une grande variété de répertoire fut publiée sur des disques à la fine pointe de la technique, réalisés avec le plus grand soin apporté au moindre détail musical et sonore. »

« Le nombre de personnes musicalement éduquées à l’aide des enregistrements réalisés à Minneapolis dans les années 1950 est étonnamment élevé. Les piliers de cette aventure étaient deux jeunes gens, désormais mariés, Wilma Cozart et Robert Fine, tous deux insurpassables dans leurs domaines respectifs : Wilma, ma secrétaire à Dallas, qui m’a suivi pendant un an à Minneapolis, et Robert, l’un des experts sonores les plus talentueux. Illustration du succès de cette collaboration : même aujourd’hui, bon nombre de ces enregistrements tiennent leur rang par rapport à bien des plus récents. »

C’est de cette manière que l’intraitable et perfectionniste Antal Doráti, dans son autobiographie Notes of Seven Decades, décrivait en 1979 cette décennie qui a marqué l’histoire de l’enregistrement.

Recordman

Aujourd’hui, 45 ans après ce constat, les disques Mercury enregistrés à Minneapolis entre 1951 et 1960 par Antal Doráti demeurent des légendes, parfois des références, toujours des redécouvertes passionnantes.

Universal Australie, la source la plus méticuleuse en matière de réédition, revient méthodiquement sur cette saga en publiant deux coffrets. L’un, jaune, de 31 CD d’enregistrements monophoniques ; l’autre, vert, de 30 CD stéréo.

Il faut souligner que cela ne couvre pas la totalité de l’héritage Doráti chez Mercury, puisqu’à l’ère de la stéréophonie, le chef allait aussi enregistrer le grand répertoire (Brahms, Tchaïkovski) à Londres avec le London Symphony Orchestra (LSO).

Le chef d’attaque des seconds violons du LSO était à l’époque Neville Marriner, qui, devenu chef, sera ensuite (1979-1986) l’un des successeurs de Doráti à Minneapolis. Neville Marriner nous avait raconté de l’intérieur (Répertoire, no 125), en 1999, la version londonienne de la saga Doráti-Mercury : « Toute l’équipe débarquait pour un mois, en général en été, et nous enregistrions du matin au soir, du dimanche au samedi, pendant un mois. Doráti avait une telle expérience ; nous avons couvert tant de répertoires ! C’était en général bien plus intéressant que notre train-train quotidien, rien que l’hystérie ambiante et les efforts de concentration de cette course contre la montre. De plus, ses fusibles sautaient assez vite : il se mettait rapidement en colère. Mais rien n’était indifférent. C’était un vrai maestro hongrois, un musicien très doué. »

Pour tous ceux qui croient que Neville Marriner ou Herbert von Karajan sont les champions du nombre d’enregistrements, des statistiques établies dans les années 1980 plaçaient Antal Doráti en tête de ce palmarès. Le fait d’avoir été, à l’époque, le seul chef à avoir enregistré l’intégrale des symphonies et des opéras de Joseph Haydn l’avait peut-être aidé, mais bien plus celui de ne pas avoir été affilié à une étiquette ou à un orchestre. Sa technique, sa maîtrise, sa préparation faisaient de lui un partenaire fiable pour les maisons de disques.

Discipline à part entière

L’opinion de John L. Holmes exprimée en 1982 dans son ouvrage Conductors on Record est pertinente : « En dépit de l’excellence de ses enregistrements, par exemple de ses symphonies de Haydn, Doráti n’a jamais passé pour un des interprètes majeurs du grand répertoire germanique et viennois. Son style est trop intense, abrupt et rigoureux pour obtenir le sceau de l’apparente profondeur intellectuelle des chefs de l’école allemande. Doráti est le pôle opposé à Klemperer ou à Böhm, mais sa texture est plus fine que celle de Szell ou de Toscanini. »

Les témoignages de Marriner et de Holmes reconstituent la mosaïque : rigueur, efficacité, précision, énergie sont la marque des chefs hongrois (Szell, Reiner, Solti, etc.). Doráti, dans ce groupe, intègre le disque comme une expression à part entière et différent de son art. « Le microsillon a fait émerger un nouveau type d’artistes, un auditoire de discophiles, à ne pas confondre avec ceux qui vont aux concerts, mentionne-t-il dans son autobiographie. Il y a des experts, des critiques de disques et des audiophiles. Même notre ancienne manière a été renommée. Ce n’est plus “la musique”, mais la “musique vivante”. L’appréciation et l’évaluation de la musique enregistrée diffèrent de la musique vivante par de nouveaux critères, par exemple les bruits parasites et une plus grande attention portée aux détails. » Le chef suggérait, pour préserver la fraîcheur de la musique et éviter l’enfermement dans une incessante reproduction, d’écouter plusieurs enregistrements d’une même oeuvre.

Parmi les deux coffrets publiés en Australie et distribués par les principaux sites de vente, le volume des enregistrements stéréo comprend en quasi-totalité des gravures rééditées précédemment : Bartók, Kodály, Offenbach, Albéniz, Copland, Coppelia, la fameuse Ouverture 1812 la plus vendue dans le monde, les Danses slaves, Schéhérazade, Petrouchka, la 5e de Prokofiev, Respighi, le 2e Concerto de Rachmaninov avec Byron Janis et le renversant Sacre du printemps en moins de 30 minutes. Peu d’inédits : la symphonie de Doráti compositeur, des variations de Wayne Peterson et de quoi faire un disque viennois sur la famille Strauss. Dans le « grand répertoire », il n’y a ici que la 3e Symphonie de Beethoven et la 2e de Brahms, peu rééditées.

Trésors anciens

Il en va tout autrement avec le coffret jaune, car les enregistrements monophoniques sont attendus depuis longtemps, comme l’étaient ceux de Paul Paray. Ce qui surprend, c’est la force et la clarté des enregistrements, parfois un rien agressifs. Mais la puissance musicale est toujours là. La présence des cloches dans la Symphonie fantastique, pas loin de faire jeu égal avec Paray et Munch, est saisissante. Le Sacre du printemps monophonique est déjà d’une furieuse sauvagerie.

À la réécoute, tout se vérifie : c’est lapidaire, précis, passionnant, avec un spectre sonore plutôt tiré vers le haut (remarque de Holmes) et qui fait que, par exemple, l’« Inachevée » de Schubert, d’une parfaite rigueur, manque de la pâte germanique habituelle, mais que les CD Respighi et Stravinski sont des fêtes malgré leur âge. Doráti possède l’art de créer la tension, qu’il ne perd nullement lors du processus d’enregistrement (Roméo et Juliette de Tchaïkovski, légendaire Vie de héros de Strauss).

Ces coffrets s’adressent à tous les collectionneurs et amateurs de chefs dionysiaques et « dompteurs » (les Paray, Munch, Szell, Reiner), la boîte monophonique étant remplie d’inédits, car Wilma Cozart ne voulait rééditer en CD que les documents stéréophoniques.

Ces coffrets font suite à deux récentes rééditions internationales. Ainsi, Decca a mis en coffret Doráti Detroit. Ces 18 CD couvrant quatre années du mandat du chef (1977-1981) regroupent la fin de l’époque analogique (quatre superbes enregistrements oubliés, dont Hélène d’Égypte de Strauss) et les débuts du numérique, avec les chevaux de bataille du chef (Stravinski, Richard Strauss, Copland, Bartók) et des projets plus pointus (Szymanowski, Suite tchèque de Dvořák) fort bien enregistrés à une époque ou bien des éditeurs tâtonnaient encore avec la nouvelle technologie. À 75 ans, Doráti est moins sanguin, mais toujours admirable.

À cela s’ajoute, chez DG, le plus inattendu des coffrets, sans doute la plus rare des intégrales des symphonies de Beethoven, gravée en 1975 et 1976 avec le Royal Philharmonic et enregistrée par Brian Couzens. Un coffret microsillon DG fut publié, mais pas vraiment sur le marché international, car en 1976-1977, DG vendait l’intégrale Kubelik et en 1978 est arrivée l’intégrale Karajan. « Personne » ne connaît donc cette intégrale d’un Doráti surprenant, posé et scrupuleux, énergique mais pas va-t-en-guerre, cherchant une sorte d’idéal classique en matière de tempos et de proportions. Doráti se « dé-toscaninise » complètement et fait beaucoup penser à l’intégrale Blomstedt-Dresde pour son classicisme solaire.

En concert

Antal Doráti The Mercury Masters – Minneapolis Symphony Orchestra. The Mono Recordings. Eloquence 31 CD 484 4064.