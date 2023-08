Cigarettes After Sex, l’anomalie

Si on jouait à chercher l’intrus dans la programmation d’Osheaga, Cigarettes After Sex remporterait la partie. Le groupe, piloté par l’auteur-compositeur-interprète Greg Gonzales, fait fureur avec une chanson douce, sensuelle, romantique, quasi érotique même. Une petite musique pop de nuit, à écouter à la chandelle, préférablement avec sa conquête. Mais en tête d’affiche de la scène de la Vallée dimanche soir, après le rock dégourdi de FOALS et la chanson indie-pop-rock de Japanese Breakfast ? « En fait, j’aime bien ce genre de contraste entre notre son et l’ambiance des grands festivals », avoue Gonzales, joint chez lui à Los Angeles.

« C’est intéressant, parce que, sur disque, notre musique est effectivement douce, dit-il. Certains m’ont déjà confié qu’ils écoutaient nos albums pour s’endormir, et j’adore ça. » Or, en concert, comme l’automne dernier au MTelus, « il faut voir combien notre auditoire est allumé. Les gens chantent fort les chansons avec nous, ça rend l’expérience du spectacle vraiment excitante, on se sent presque comme si on était un groupe métal. Et puis, j’aime avoir cette impression d’être dans un vrai concert de rock ; à l’inverse, les concerts avec des places assises, je trouve ça ennuyeux. »

Cigarettes After Sex, le projet dream pop romantique de Gonzales, a récemment lancé deux chansons, qui reviennent dans nos oreilles presque quatre ans après la parution de son second album, Cry. Ce sont les premières à paraître depuis qu’il a quitté Brooklyn pour aller s’installer à Los Angeles — et mon Dieu que l’air de la Californie a transformé le style de Cigarettes After Sex ! C’est comme un coup de soleil dans nos oreilles, dit-on au musicien, qui a tout de suite saisi l’ironie de notre commentaire : « Ah ouais, hein ? C’est vrai qu’on est complètement ailleurs », répond-il en ricanant.

Commentant le choix de ses acteurs pour le tournage d’A Fistfull of Dollars (Pour une poignée de dollars, 1964), Sergio Leone avait eu ce mot à propos de Clint Eastwood : « J’avais besoin d’un masque plus que d’un acteur, et Eastwood, à l’époque, n’avait que deux expressions : avec un chapeau et sans chapeau. » Paraphrasons le réalisateur pour décrire la chanson de Greg Gonzales, laquelle s’articule en deux temps : avant et après le coït.

C’est intéressant, parce que, sur disque, notre musique est effectivement douce. Certains m’ont déjà confié qu’ils écoutaient nos albums pour s’endormir, et j’adore ça.

On caricature à peine : « Cigarettes After Sex doit, à mon sens, présenter un côté gentil, romantique, rêvasseur, un peu narcotique, mais dans une structure de chanson pop. » Un seul sujet : les relations amoureuses. Torrides, tragiques, charnelles, éplorées, mais d’amour. « J’imagine que je m’inspire de mes propres expériences, explique Gonzales, qui signe paroles et mélodies. En vérité, je ne me soucie pas tellement d’être répétitif, dans la forme comme dans le fond — c’est même quelque chose que je recherche, la répétition, comme si je voulais que les autres membres du groupe [Jacob Tomsky, batteur, et Randall Miller, bassiste] le ressentent aussi. Le but, c’est de ne pas trop transformer le son ; d’autres groupes osent faire ça et je les trouve braves, mais ce n’est pas l’esprit de ce projet. »

Pourquoi changer une formule gagnante ? Avec ses chansons suaves, entre ambient, slowcore, shoegaze et pop, Cigarettes After Sex a touché une corde sensible auprès du public, qui en a fait un succès viral avant même la sortie de son premier album en 2017. Parue en 2015, la chanson Affection a fait des vagues sur YouTube.

De son premier album, l’extrait Apocalypse est demeuré un succès confidentiel… Jusqu’à ce qu’elle soit recyclée par une utilisatrice de TikTok en 2020 (la chanson compte plus de 165 millions d’écoutes sur YouTube). Et encore, du même premier album, la chanson K, trame sonore de la mode du « smudged lipstick » sur la plateforme chinoise.

« L’industrie de la musique est très étrange, commente Greg Gonzales. J’ai joué de la musique pendant vingt ans avant que ça décolle ; lorsque mes chansons ont commencé à tourner, d’abord sur YouTube, puis sur TikTok, j’ai eu l’impression d’avoir gagné à la loto. Avec TikTok, si ça lance de nouveaux artistes, si les gens y découvrent de nouveaux talents, c’est une bonne chose, d’autant que les radios musicales ne laissent plus de place aux nouveaux artistes. En ce qui nous concerne, c’était incroyable de voir le succès que remportaient nos chansons sur TikTok, qui gonfle ensuite les écoutes sur Spotify. Les réseaux sociaux nous ont donné un vrai coup de pouce. »

Le secret de ce succès ? Sans doute la voix de Greg. Feutrée, « presque un chuchotement, décrit-il lui-même. Une voix pour la chambre à coucher, une voix androgyne — on me prend parfois pour une chanteuse. J’ai mis du temps avant de trouver ma voix chantée », confie le musicien, qui a commencé dans un groupe métal en faisant des reprises de Metallica, assure-t-il. « La première fois que j’ai entendu chanter Françoise Hardy, je me suis dit : “C’est ça, c’est elle, la plus belle voix du monde.” Je désirais sonner comme elle — et un peu comme Chet Baker et Marvin Gaye. Je préfère encore les voix féminines. »