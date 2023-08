La chanteuse Lizzo dit que les allégations contre elle sont «scandaleuses»

La chanteuse Lizzo a répondu pour la première fois aux accusations de harcèlement et de discrimination déposées par trois anciennes danseuses, qualifiant les allégations d’« invraisemblables » et de « scandaleuses ».

Dans une déclaration publiée jeudi matin sur les réseaux sociaux, l’artiste a tenté de discréditer ses accusatrices en affirmant qu’elles avaient déjà admis elles-mêmes qu’elles s’étaient fait dire que leur comportement en tournée était inapproprié et non professionnel.

Elle a expliqué qu’elle mettait tout son coeur dans son travail, et qu’elle imposait à elle et son équipe du travail acharné et de hauts standards.

« Parfois je dois prendre des décisions difficiles, mais ce n’est jamais mon intention de rendre une personne inconfortable ou qu’elle ne se sente pas valorisée comme une partie importante de l’équipe », a-t-elle soutenu.

La poursuite civile déposée mardi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles affirme que Lizzo a fait pression sur les danseuses pour qu’elles touchent des artistes nus dans un club d’Amsterdam et que la chanteuse a humilié l’une d’elles pour sa prise de poids, avant de la renvoyer.

Les plaignantes, Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez, portent de nombreuses accusations, notamment de harcèlement sexuel, religieux et racial, de discrimination fondée sur le handicap, d’agression et de séquestration, à l’endroit de la récipiendaire d’un prix Grammy.

Dans sa déclaration, Lizzo a assuré qu’elle ne prenait rien de plus au sérieux que le respect envers les femmes.

« Je sais ce que c’est d’être humiliée pour mon corps quotidiennement et je ne critiquerais ou ne congédierais absolument jamais quelqu’un en raison de son poids », a-t-elle tranché.

« Je ne suis pas ici pour être perçue comme une victime, mais je sais aussi que je ne suis pas la méchante présentée par les gens et les médias dans les derniers jours. »