Orchestre Métropolitain au mont Royal: la vie en rose avec fierté

Succès renouvelé pour Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain au mont Royal. D’abord annoncée à 60 000 par la spirituelle et efficace animatrice Katerine Levac, l’assistance a été révisée à « plus de 55 000 » par les organisateurs, ce qui bat les 50 000 spectateurs réunis pour la 5e de Beethoven en 2023. Annoncé comme un programme autour des « exilés et oubliés de l’Amérique » le programme a fini au diapason de la Fierté Montréal, qui débute ce jeudi, avec un laïus à l’avenant du chef suivi de La Vie en rose chanté par Ariane Moffatt avec orchestre.

Avant que Yannick Nézet-Séguin n’enfile sa chemise en satin rose, son troisième accoutrement après une veste à paillettes, puis un débardeur, tous assortis à un short et des chaussures de sport, le côté fierté du concert était plutôt québécois avec son centre névralgique musical, le porte-étendard André Mathieu représenté par son péplum pianistique intitulé « Rhapsodie romantique ».

Alain Lefèvre, fort nerveux pendant les premières mesures, mais en verve par la suite, s’en est fait le champion. Si l’évangélisation n’a pas conquis ailleurs c’est parce que la profuse inspiration, on l’a déjà écrit, est trop peu ordonnée selon les canons classiques de ce qui détermine la structure musicale. Mais l’inspiration brute est sincère et touche le public, qui a fait une fête à ces élans généreux.

L’air du catalogue

« Vive la musique québécoise » a clamé Yannick Nézet-Séguin. Parfait. On l’a déjà vu à l’oeuvre plus que les autres en la matière et on attendra donc de le voir poursuivre son exploration de Hétu, Goulet, Champagne, Gougeon ou Ichmouratov, que ce public mérite aussi d’entendre pour savoir ce qui s’est fait et se fait de mieux ici (Ichmouratov a d’ailleurs été joué en 2022).

En matière de professions de foi on n’est jamais déçu avec Yannick. En une seule et même soirée on a eu l’amour sous arc-en ciel, « vive la musique québécoise », « il y a tout à apprendre des autochtones dans notre rapport avec la nature » et « l’OM fait la place aux voix oubliées et négligées, notamment aux femmes compositrices », le tout  en paquet cadeau gratuit. C’est le grand chelem, totalement imbattable : le « coefficient de diversité / équité » cher aux édiles montréalais va atteindre des records.

Ce qu’il y a de bien avec les concerts du mont Royal, c’est le côté décontracté : la part « fashion victim » assumée du chef, qui est devenu au fil du temps, le pendant masculin de Yuja Wang dans le métier, mais aussi son côté « techno », organisant un « Instagram live » en plein concert, revenant sur la polémique de sa croisade contre les téléphones dans les salles de concerts, en demandant du même souffle au public de filmer le morceau musical qui suit pour mieux ranger les appareils électroniques par la suite.

Satisfaction visuelle

Le chef sait aussi emballer le concert en l’entamant avec le « Mambo » de West Side Story, qui fait écho à la Danzón nº 2 du compositeur mexicain Arturo Márquez, qui le clôt (avant le rappel) et où Yannick Nézet-Séguin se retrouve sur les terres de Rafael Payare lui-même. Excellente interprétation des deux oeuvres, tout comme du « Lac aux multiples couleurs » de Jean Coulthard, compositrice de Vancouver décédée en 2000. Le Finale de la 7e Symphonie d’Antonín Dvořák, même si énergique, était bien plus chancelant dans sa réalisation.

Le côté détendu et sans façons du chef passe bien et marche très bien avec le public. De ce point de vue, le ton de l’animation de Katerine Levac était en phase et appropriée, d’autant plus qu’in fine, au moment du rose rappel, se révélait la proximité des uns et des autres, la conjointe de l’animatrice, Chloé Robichaud étant la réalisatrice du long métrage Les Jours heureux sur une cheffe d’orchestre tourné en étroite collaboration avec l’Orchestre Métropolitain et que l’on retrouvera en salles à l’automne.

Au point de vue technique, l’écran diffusait des images superbes, parfois les prises d’un drone au-dessus d’une foule impressionnante. Ce qui nous a nettement moins impressionnés qu’en 2022, ce fut l’amplification, assez « gueularde », dure et crispée. Dans notre souvenir elle était bien plus souple, subtile, neutre et musicale l’an passé.

L’OM au pied du mont Royal Jean Coulthard : Kalamalka. Dvořák : Symphonie n° 7. Mathieu : Rhapsodie romantique. Márquez : Danzón nº 2. Alain Lefèvre, Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin. Mercredi 2 août 2023.