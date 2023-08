Le français, fantôme des palmarès musicaux québécois

Où est passé le français des palmarès québécois ? D’après une analyse du Devoir des chansons les plus vendues au Québec depuis 2008, il faut attendre 2018 pour voir apparaître des chansons francophones dans le top 10 des palmarès de la province.

Au Canada, le portrait est plus sombre encore : une seule chanson francophone parvient à se hisser parmi les 10 premières positions des palmarès canadiens dans les 55 dernières années, selon notre analyse.

D’après les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) sur les enregistrements audio les plus consommés au Québec depuis 2008, on remarque que la toute première apparition d’une chanson en français présente dans les pistes numériques les plus vendues date de 2011.

Le titre On va s’aimer encore, de Vincent Vallières, se hisse alors en 13e position. Le reste des 20 positions du classement sont des chansons en anglais. En 2014, l’exception francophone au palmarès prend cette fois-ci les traits de Stromae, qui arrive en 19e position avec Papaoutai.

Il faut toutefois attendre jusqu’à 2018 pour voir apparaître des chansons en français dans les 10 premières positions des palmarès de la province. Seule une des deux chansons francophones dans le top 10 cette année-là était québécoise, soit Toutes les femmes savent danser, du rappeur Loud, en 10e position, aux côtés du Français Christophe Maé, avec Il est où le bonheur, au sommet du classement.

« Je pleurais pratiquement en me disant : mon Dieu, il n’y a aucune chanson francophone ! » s’exclame Danick Trottier, professeur de musicologie au Département de musique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en consultant les données de l’ISQ. On remarque quand même quelques percées, affirme-t-il, notamment avec le tube Coton ouaté, de Bleu Jeans Bleu, en 2019, qui arrive en 9e position.

La plus haute proportion de chansons francophones dans un classement annuel, toutes origines confondues, ne dépassera pas 15 % entre 2008 et 2022. Cette proportion est atteinte en 2019 et en 2020 uniquement et ne s’applique qu’aux 20 premières positions disponibles sur le site Web de l’ISQ.

Cette absence du français dans les palmarès au Québec a longuement été documentée ces dernières années. On le remarquait encore en juin dernier, alors qu’aucune chanson francophone comptait parmi les 100 morceaux les plus populaires sur les plateformes d’écoute de la province, selon les données de l’entreprise américaine Luminate.

Le Québec, ouvert sur le monde

Les données de l’ISQ montrent aussi une autre facette de l’écoute de musique dans la province. Le Québec se distingue surtout par une ouverture sur la musique allophone, qui est beaucoup moins prononcée dans les palmarès canadiens. On remarque notamment un engouement pour les musiques du continent latino-américain, avec des succès comme Pepas, de Farruko, en 2022, ou encore Con Calma, du rappeur portoricain Daddy Yankee, en 2019, qui se taillent une place dans les tops 10 québécois, mais qui sont pourtant absents des classements canadiens, selon notre analyse des palmarès au pays depuis 1967.

En 2017, les deux versions du succès de Luis Fonsi et de Daddy Yankee Despacito se hissent dans le top 10 québécois. Au Canada, seul le remix avec Justin Bieber trône au sommet du palmarès.

Outre les musiques latines, on observe aussi que le succès K-pop planétaire Gangnam Style, de PSY, arrive en troisième place au Québec en 2012, bien qu’il soit absent dans le classement canadien. Le groupe coréen BTS arrive aussi en quatrième place en 2020 avec une version bilingue de Savage Love, de Jason Derulo et de Jawsh 685.

Comment s’explique cette ouverture sur le monde ? « Les goûts musicaux des Québécois sont aussi alimentés par une offre [en festivals] qui vient renforcer leurs découvertes en matière de musique venant du monde, au-delà de l’Occident », explique Danick Trottier. La musique provenant des Caraïbes et du continent sud-américain jouit notamment d’une attention particulière au Québec, selon lui, qui n’est pas aussi ressentie ailleurs au Canada.

Les francophones absents des palmarès canadiens

Ironiquement, face aux données annuelles canadiennes des 55 dernières années compilées par Le Devoir, un constat frappe l’imaginaire : « il y a plus de chansons en espagnol qu’en français », fait remarquer Vanessa Blais-Tremblay, professeure associée au Département de musique de l’UQAM. Effectivement, la seule chanson francophone ayant percé le top 10 depuis 1967 n’arrive qu’en 2004, avec Même les anges, d’Audrey de Montigny, candidate de Canadian Idol l’année précédente.

Cela ne surprend pas l’experte. On remarque déjà une faible écoute des chansons francophones au Québec au profit des artistes anglophones et allophones ; cette tendance ne sera pas différente à l’échelle du Canada, au contraire, pointe-t-elle.

Un autre exemple est celui de Céline Dion qui, malgré son répertoire francophone imposant, n’apparaît dans les classements canadiens qu’avec ses chansons en anglais. « C’est la même équipe de production, c’est la même chanteuse, c’est la même voix. Pourquoi est-ce justement plus difficile de percer en français dans les palmarès canadiens ? C’est une question qu’il vaut la peine de creuser », insiste Mme Blais-Tremblay.