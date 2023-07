La surprise de la rencontre Hamelin–Nézet-Séguin

Le second concert de Yannick Nézet-Séguin et de l’Orchestre Métropolitain, samedi, a confirmé l’enseignement de la veille : le chef est l’aimant qui attire les festivaliers à l’Amphithéâtre, d’autant plus, cette fois, qu’il dirigeait le fameux 3e Concerto de Rachmaninov avec, en soliste, Marc-André Hamelin. Lors de ce grand concert, tous les enseignements et frissons majeurs étaient en fait ailleurs.

Pour ceux qui suivent l’Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin, impossible d’entendre désormais un concerto pour piano de Rachmaninov sans penser à Nicholas Angelich et cette intégrale des concertos avortée par la disparition prématurée, le 18 avril 2022, du pianiste américain francophile, ami du chef.

Un retour souhaité

Si l’on pense à Nicholas Angelich, on pense aussi forcément à ce rappel qu’il avait donné à Lanaudière en 2016, le Prélude opus 32 n° 5 de Rachmaninov. Yannick Nézet-Séguin était assis à côté de lui, à quelques centimètres, et nous avions parlé de « lévitation musicale » dans notre article le lendemain. L’instant, hélas non immortalisé par l’image, cette fois, était le même, samedi, sept ans plus tard, avec Marc-André Hamelin, lorsque ce dernier a choisi de jouer après le tonitruant 3e Concerto de Rachmaninov, la plus subtile des musiques, Reflets dans l’eau, tiré des Images de Claude Debussy.

Les sonorités presque impalpables, les mains qui effleuraient le clavier : nous étions plongés dans un univers d’une profondeur, d’une variété de perspectives qu’un concerto assemblé même par deux grands professionnels lors d’une rencontre ponctuelle, comme ce fut le cas samedi, ne pourra jamais nous donner.

À tout cela il y a un enseignement : certains pianistes peuvent approcher le niveau de creusement d’une expérience telle que celle que nous avons vécue le samedi précédent avec L’Orfeo et, donc, il y a une légitimité à revoir de grands récitals de grandes vedettes du piano à l’Amphithéâtre.

Un récital rodé de ville en ville pendant une saison apporterait une variété bienvenue, car il vaut bien mieux et va plus loin que des oeuvres symphoniques préparées en deux répétitions par des musiciens qui reviennent de vacances et des orchestres bourrés de surnuméraires.

Conclusion flamboyante

La seconde surprise de ce concert fut la densité, la tenue orchestrale et la maîtrise de L’île des morts. On sait par le dernier volume de l’intégrale Rachmaninov de Yannick Nézet-Séguin à Philadelphie, récemment paru, que le chef a des affinités avec cette oeuvre, mais on ne l’imaginait pas transposer aussi formidablement sa vision à un orchestre qui n’est pas un « top 5 ». Le Métropolitain a été, là, étonnant de cohésion, de hargne avec une gestion parfaite des crescendos, des accelerandos, mais aussi des couleurs (noirceur des cuivres, finesses des trémolos dans le Largo final).

Le chef avait voulu une 2e partie contrastée avec les Pins de Rome après les tréfonds de L’île des morts. Cela a dû rendre certains spectateurs mal à l’aise, car dans Les pins des catacombes, certains anticipaient tellement l’inexorabilité de la vie qu’on se croyait dans un sanatorium. Décidément, la page de période post-COVID, où les gens étaient gênés de tousser, a été rapidement tournée, elle aussi !

Magnifiques Pins de Rome, avec des Pins de la Villa Borghese pris à toute allure, un trompettiste solo confirmant qu’il est décidément une perle rare dans l’épisode des catacombes et une hautboïste inspirée au jeu souple, un épisode des oiseaux très poétique au Janicule et un volet conclusif de la voie Appienne très bien spatialisé et mené avec un crescendo si furieux que le timbalier en perdait un bout de baguette. Bref, un vrai moment festivalier.

Tout le monde était venu pour « Rach 3 ». C’était très bien, notamment parce que Marc-André Hamelin l’a abordé méthodiquement en veillant à observer le plus de nuances possible. On ne saurait dire que c’était la même chose dans l’orchestre, aux bois, ou que l’esprit plus expansif du chef s’accorde idéalement avec ce pianiste-là. Mais tous étaient heureux. C’est le sens d’un festival.

Hamelin et l’Everest Rachmaninov Rachmaninov : Concerto pour piano n° 3. L’île des morts. Respighi : Les pins de Rome. Marc-André Hamelin, Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin. Amphithéâtre Fernand-Lindsay, le samedi 29 juillet 2023.