Le piment Yannick

Yannick Nézet-Séguin donnait vendredi son premier concert au Festival de Lanaudière 2023. Même si cette édition est nettement plus encourageante que celle de 2022 en termes de fréquentation, le chef québécois a été le piment qui a permis de renouer véritablement avec les vraies foules de jadis.

C’est à peine croyable : la direction artistique du Festival de Lanaudière fait venir William Christie pour un opéra de Händel et, samedi dernier, Leonardo García Alarcón et une troupe d’illuminés donnaient un Orfeo qui ne touchait plus terre, n’avait plus rien à voir avec la musique, tellement c’est une leçon de vie. Mais non, c’est Yannick Nézet-Séguin et le Métropolitain qui remplissent l’Amphithéâtre à ras bord avec plus du double de spectateurs de ces deux-là un jour de déluge.

À croire qu’on ferait même revenir la Deutsche Kammerphilharmonie et Paavo Järvi, héros musicaux des 20 dernières années (avec García Alarcón et ses musiciens) que ça serait encore le même schéma, que ça ne servirait strictement à rien (ou presque). Il faut vraiment avoir la foi de monter un Festival international ici, si l’ambition première d’une majorité de l’auditoire est de retrouver dans l’herbe ce qu’il a en salle à Montréal l’année durant !

Les vedettes du cor

Le petit plus de la soirée de vendredi était la présence de cornistes de classe mondiale, en lien avec un symposium international qui se tenait à Montréal cette semaine. Avec Sarah Willis, Stefan Dohr et Yun Zeng se joignant à Louis-Philippe Marsolais le cor solo du Métropolitain dans le Konzertstück de Schumann, ce sont ni plus ni moins que deux vedettes du Philharmonique de Berlin et le cor solo de la Staatskapelle de Berlin qui se retrouvaient sur scène. On a particulièrement noté l’impressionnant Yun Zeng, qui s’est distingué à plusieurs reprises et que l’on a apprécié particulièrement en tandem avec Stefan Dohr dans la Romance.

Le Konzertstück est rarement présenté car il est rare d’avoir dans un orchestre un pupitre égal de quatre « vedettes ». Il est donc l’apanage de quelques orchestres à certains moments de leur existence. On pense à Chicago (corniste en chef : Dale Clevenger) avec Barenboïm, à Berlin avec Thielemann ou, surtout, la très oubliée version Tennstedt. Mais le grand pupitre de cors de l’histoire est probablement celui des années 80 de la Staatskapelle de Dresde autour de Peter Damm. Leur version du Konzertstück est peu connue car dirigée par un chef assez obscur, Siegfried Kurz mais vaut le détour.

La version lanaudoise était en tous points admirable de qualité instrumentale (beauté des sons et des attaques, justesse) mais aussi par le dynamisme de l’accompagnement.

Strauss à double sens

On espérait et attendait que le symposium de cor et les grands noms présents à Montréal auraient aussi un impact sur la Symphonie alpestre et que le Métropolitain serait renforcé par ces vedettes en une « orgie sonore » cuivrée dans cette partition qui requiert 4 cors et 4 « Tenortuben » (faisant aussi office de cors 5 à 8). Ici des instrumentistes invités tels que Yun Zeng ou Sarah Willis auraient été plus que bienvenus pour accroître le relief et le luxe sonore des cors.

La débauche sonore, nous l’avons eue aux percussions, assurément, et l’intervention des cornistes hôtes s’est limitée à la partie cuivres hors scène de L’ascension qui s’est transformée en une spectaculaire contribution « en champs ». Sur scène nous avons eu l’Orchestre Métropolitain. On y aura remarqué l’excellent nouveau 1er trompettiste.

Dans un petit préambule, Yannick Nézet-Séguin a dit voir dans la Symphonie alpestre non seulement la « carte postale » naturaliste mais aussi une métaphore sur la vie et la mort. C’est ainsi qu’il a articulé son interprétation, en cherchant un moyen terme entre l’immédiatement narratif et spectaculaire (orage) et le « profond », la profondeur se nichant aussi dans le creusement du spectre sonore, par exemple la richesse des graves.

Lorsqu’on sait que Richard Strauss, qui était aussi chef d’orchestre, accélérait ou ralentissait ses tempos au gré des parties de cartes qui l’attendaient (ou non). Après les représentations ou concerts, on a parfois un peu de mal à croire à la « métaphysique des pâturages alpins ».

Tout comme dans Heldenleben, où Strauss parle de lui, de lui, encore de lui, de ses ennemis et de sa femme, dans la Symphonie alpestre il se pourrait bien que plus on pense aux glaciers, aux torrents, aux crevasses et aux bouquetins, et moins on songe aux dilemmes liés à « être ou ne pas être » mieux on se porte.

Yannick Nézet-Séguin n’a heureusement pas trop plongé dans l’exagération expressive et réflexive. De toute manière elle aurait exigé un moelleux sonore que l’Orchestre Métropolitain ne possède pas.



Strauss au sommet Schumann : Konzertstück pour 4 cors et orchestre op. 86. Strauss : Symphonie alpestre. Sarah Willis, Louis-Philippe Marsolais, Yun Zeng et Stefan Dohr (cors) , Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin. Amphithéâtre Fernand-Lindsay, vendredi 28 juillet 2023.