Le Club social Le Scaphandre fermera ses portes

Après cinq années dévouées à offrir une scène aux musiciens et humoristes de la relève, le Club social Le Scaphandre (Diving Bell Social Club), petite salle de 150 places sise boulevard Saint-Laurent au-dessus du bar sportif Champs, fermera ses portes en décembre prochain, ont annoncé ses administrateurs. Après le Divan Orange et La Vitrola, Le Scaphandre sera la prochaine victime d’un voisinage intolérant au bruit dans un quartier, le Plateau-Mont-Royal, pourtant emblématique la vie nocturne montréalaise.

Les administrateurs de la salle ont annoncé vendredi leur décision sur les réseaux sociaux : « Malgré tous nos efforts pour atténuer les problèmes avec nos voisins, nous sommes maintenant confrontés à une situation nous empêchant de continuer à accueillir les diverses activités pour lesquelles nous sommes reconnus. En raison de ces problèmes, et en plus de la difficulté d’accessibilité des lieux, il est devenu clair que l’espace actuel ne peut plus aider à nous soutenir dans notre mission », écrivent-ils.

En entrevue avec Le Devoir, deux des trois patrons du Scaphandre, Austin Wrinch et Evan Johnston (Jason Lopes complète le trio), précisent que la propriétaire de l’édifice situé juste au nord de celui de leur salle a emménagé à l’étage voisin durant la pandémie.

L’édifice logeant le Scaphandre compte quatre étages ; deux bars (le Barbossa et le Blue Dog) au rez-de-chaussée, un autre, le populaire bar sportif Champs au premier étage, la petite salle de 150 places occupant le deuxième. Quant au dernier étage, les opérateurs du Scaphandre en avaient fait un espace de création prêté à des artistes. Avec l’ancienne locataire, « avant la pandémie, on ne rencontrait pas ce genre de problèmes », indique Johnston. Lorsque les administrateurs ont recommencé à organiser des événements après la pandémie, les plaintes ont commencé à survenir.

« Même avant d’ouvrir, nous avions dépensé des milliers de dollars pour ériger un mur antibruit dans la salle », indique Johnston, qui affirme avoir reçu la visite des autorités policières (qui n’ont d’ailleurs jamais livré d’amendes relatives au problème de bruit) et municipales pour inspecter les lieux.

« Nous nous trouvons dans une situation unique, occupant un espace avec un bar à l’étage du dessous et des logements voisins qu’on retrouve de plus en plus dans ce quartier pourtant reconnu pour ses bars et ses salles de spectacles, dit Austin Wrinch. Où donc pourrons-nous aménager une salle comme celle-là si ce n’est dans ce secteur, reconnu depuis des décennies pour son nightlife ? C’est frustrant, ce l’est pour tous les propriétaires de salles sur la Main, mais désormais un peu partout en ville. Plusieurs autres font aussi face à ce genre de problème de voisinage. »

Jon Weisz, directeur général de l’association Les Scènes de musique alternatives du Québec (SMAQ), se désole de la disparition d’une nouvelle salle de spectacle montréalaise.

« C’est encore la même histoire qu’on revit depuis plusieurs années, avec le Divan Orange, les Katakombes, et d’autres salles qui doivent composer avec ce problème, commente Jon Weisz. Ça révèle encore une fois le fait que les règlements municipaux concernant le bruit desservent les salles de spectacles – dont la majorité est située sur le Plateau-Mont-Royal — et son complètement mésadaptées à leur réalité. […] Les SMAQ croient que la Ville de Montréal doit revoir plusieurs règlements s’appliquant aux petits lieux de diffusion car en 2023, il est encore très difficile d’opérer de telles salles, en grande partie en raison de ces règlements » qui, estime-t-il, accordent un pouvoir démesuré aux citoyens irrités par le bruit, même s’ils ont choisi d’emménager à proximité d’un bar ou d’une salle de spectacles. Invitée à réagir, la Mairie d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal n’a pas répondu à nos demandes d’entrevues.

« Fermer la salle est une décision qu’on n’a pas prise facilement », assure Evan Johnston, qui admet du même souffle que ses collègues et lui songeaient à faire des démarches pour éventuellement emménager dans un nouvel espace plus facilement accessible et mieux adapté à leurs besoins. « Mais nous n’aurions jamais quitté l’étage avant d’avoir trouvé un nouveau lieu ; c’est le conflit avec la voisine qui précipite notre départ » et prive ainsi une communauté d’un endroit précieux : le Club social Le Scaphandre était reconnu comme une salle accueillante et inclusive offrant généreusement sa scène aux artistes issus des communautés minoritaires, dont ceux de la communauté LGBTQ +.

Le boulevard Saint-Laurent perd ainsi un nouvel incubateur de talents ; au printemps 2017, le populaire Divan Orange, situé au nord de la rue Rachel, avait été contraint de cesser ses activités, victime aussi des plaintes répétées relatives au bruit, mais aussi de la hausse des frais fixes nécessaires au maintien de la salle qui a offert pendant treize ans une première scène à des centaines de musiciens. En décembre 2019, Les Katacombes, rendez-vous des amateurs de rock pesant, fermait ses portes en raison d’une hausse de loyer impossible à encaisser, après une douzaine d’années au coin du boulevard et de la rue Ontario. Puis, à l’été 2020, les confinements ont eu raison de La Vitrola, autre petite salle de la Main dédiée à la musique underground jadis opérée par les propriétaires de la Casa del Popolo et de la Sala Rossa.