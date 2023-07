La crème d’Osheaga, selon Xela Edna et Eius Echo

Sera-ce votre première participation à Osheaga, Xela et Eius ? « Ouais, première fois — même que ce sera la première fois que j’irai au festival ! » assure le compositeur Eius Echo. « Moi aussi ! » réplique sa collaboratrice Xela Edna, chanteuse. « J’en entendais bien sûr parler, mais ça a toujours été hors de mon budget. Sauf que d’y aller en tant qu’artiste, c’est vraiment quelque chose. » Apparu sur la scène montréalaise en 2019 avec un premier microalbum, le duo électropop émergera d’une période de création pour aller à la rencontre du public en ouverture du festival, vendredi après-midi, et comptera profiter du reste du week-end pour aller voir cinq concerts qu’ils nous suggèrent de ne pas manquer.

« On a pris ça chill, cet été, je dirais, déclare Eius Echo. On se concentre sur notre nouveau projet, on met du temps dans notre processus créatif, ce qui demande du temps à se placer pour trouver notre rythme de travail. » Le duo a d’ailleurs lancé une nouvelle chanson intitulée Ozone, qui annonce le virage esthétique de leur projet.

Un violoncelle mystérieux en introduction, suivi de percussions méticuleuses, puis de la voix, très typée, de Xela, ce timbre pincé et haut perché, manipulé ensuite en studio pour créer des harmonies. Révélés lors de la cuvée 2022 du concours de la relève Les Francouvertes, Xela Edna et Eius Echo se distinguaient par leur chanson électropop, suave, énigmatique, mais dansante : « La culture musicale québécoise, francophone, est éveillée aux musiques dansantes électroniques, c’est juste qu’elle est encore underground — elle est importante, mais encore cachée. Alors clairement, la musique qu’on fait détonne avec celle des groupes qui tournent beaucoup dans les festivals. »

« On aime Montréal, on aime la musique électronique, mais aussi la langue française, ajoute Xela. C’est ce qui nous parle, un mélange de musique électronique et de chansons en français, quelque chose qui marche déjà bien en Europe, mais un peu moins ici. » En donnant quelques concerts pour un public plus anglophone, explique Eius, « on s’est rendu compte que la réception était un peu meilleure, comme si les codes de ce genre de musique étaient mieux compris. Ça nous a fait comprendre que notre travail pouvait voyager ».

Or, Ozone amène le son du duo dans des territoires plus expérimentaux. « Oui, on effectue un virage », confirme Eius Echo qui, d’un coup, le 16 juillet dernier, révélait sept albums « d’expérimentations sonores » instrumentales conçues à l’aide d’un synthétiseur modulaire. Un bouquet d’études sur la texture, le timbre et le volume du son, que l’on conçoit comme la palette sur laquelle le musicien mêle les couleurs de ses instruments pour peindre les ambiances des nouvelles chansons du duo.

« Sur notre précédent projet [l’album Bulle, paru en septembre 2021], je pense qu’on s’ouvrait sur d’autres influences musicales », estime Eius Echo. « Ça fait partie de notre développement, explorer. Je déteste me répéter dans mon travail, alors on expérimente beaucoup dans notre processus. Et j’ai un peu l’impression que faire des rythmes dance, c’est un peu la voie facile pour faire de la musique, alors que le défi est de sortir de ce cadre. » La poignée de chansons parues ces derniers mois visent justement à étendre le registre du duo, ajoute Xela, un objectif qui se lit entre les lignes de la sélection de concerts qu’ils nous proposent de voir à Osheaga.

Cinq artistes à ne pas manquer

Bicep, sur la scène Verte, le 4 août, 19 h 45

Xela Edna : « C’est vraiment une inspiration pour moi. [Le duo nord-irlandais] fait de la musique électronique qui a des aspects semblables à la musique qu’on fait, Eius et moi — il y a une dimension très cinématographique à leur travail. Je me rappelle que j’écoutais beaucoup leur musique pendant mes études en chant à l’Université Concordia. Je ne les ai jamais vus en spectacle, alors ce sera inspirant pour moi d’aller voir ça. »

Eius Echo : « Ils sont quand même à l’avant-plan de cette nouvelle vague électronique et pop. Ce sera intéressant de voir quelle est leur formule sur scène, comment leur travail se décline en spectacle. »

JPEGMafia, sur la scène de la Vallée, le 4 août, 21 h

Eius Echo : Le compositeur, chanteur et rappeur américain « est un des artistes les plus originaux de la scène hip-hop expérimentale. Son parcours déjà est singulier : c’est un ancien militaire ayant servi en Irak et qui, après avoir quitté l’armée, a poursuivi dans la musique. Ce gars a un son distinct et c’est ça, pour moi, le plus important en musique. Je m’en fous du type de musique que tu fais, mais est-ce qu’il y a une recherche, de l’originalité, dans ta démarche ? Je suis curieux de voir ce que ça va donner en show parce qu’il a clairement une énergie de feu. Et c’est un gars super intelligent, en plus, tu le sens dans les entrevues qu’il donne ».

Billie Eilish, sur la scène de la Rivière, le 5 août, 21 h 20

Xela Edna : « Bon, c’est sûr que c’est une tête d’affiche, mais je n’a pas le choix de mettre Billie Eilish dans la liste. » (« C’est un bon choix ! » seconde Eius Echo.) « Ça reste très pop comme proposition, mais il y a une recherche dans ce qu’elle fait. Cette voix typée, un son original : on écoute une chanson et on reconnaît tout de suite que ce sont eux, puisqu’elle aussi travaille dans une dynamique de duo [avec son frère, compositeur et réalisateur, Finneas O’Connell]. Et puis, son histoire personnelle aussi est super intéressante. J’ai aimé son dernier album [Happier Than Ever, 2021] et j’ai hâte de voir où elle ira sur son prochain. »

Milk Bone, sur la scène Verte, le 6 août, 15 h 20

Eius Echo : « Un groupe d’ici, en plus ! Je trouve qu’elles représentent quelque chose d’important dans le contexte de la scène québécoise. Elles s’inscrivent dans cette nouvelle vague électronique, c’est un duo féminin qui a réussi à percer à l’international à un moment où il y en avait pas tant que ça, des artistes d’ici qui s’exportaient bien en faisant de la musique électronique. Je les considère en quelque sorte des pionnières dans leur domaine. Et je pense que leur spectacle est vraiment intéressant. Milk Bone est original et a totalement sa place sur la scène internationale. »

Kendrick Lamar, sur la scène de la Rivière, le 6 août, 21 h

Eius Echo : « Franchement, j’aurais du mal à trouver quelqu’un d’autre à suggérer — l’affiche d’Osheaga me parle, bien sûr, mais pas tant que ça, au bout du compte. Sauf que je n’ai pas le choix de mentionner Kendrick Lamar, parce qu’il fait partie de mes artistes préférés. Il propose un des spectacles les plus intéressants aujourd’hui — et pas qu’au niveau de la scène rap. Il dépasse toutes les attentes, toutes les conventions, avec ses chorégraphies, sa scénographie, le son, sa propre performance, ses textes… Lamar tient un discours révolutionnaire, mais il fait quand même une musique capable de fouetter le mosh pit. C’est fascinant qu’il fasse ça, surtout avec son statut : sur son dernier album [Mr. Morale The Big Steppers, 2022] il a décidé de présenter un discours plus intimiste alors qu’il aurait pu lancer un album rempli de hits. Il parle de trucs intenses, j’ai pleuré en écoutant cet album comme j’ai peu pleuré en écoutant de la musique. Qu’il se permette d’oser et d’explorer dans la position qu’il occupe, c’est admirable — il raconte qu’il a trompé sa femme et suit une thérapie ! Drake ne ferait jamais ça… »

Le festival Osheaga se tiendra au parc Jean-Drapeau du 4 au 6 août ; Xela Edna et Eius Echo s’y produiront le 4 août, 14 h, sur la scène de l’Île