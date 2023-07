«History», Bokanté

Dans le raffinement de ses orchestrations et la sophistication de ses signatures rythmique, le projet Bokanté porte indéniablement la signature de Michael League, leader du groupe jazz-fusion Snarky Puppy. Pourtant, ce groupe est bel et bien celui de la Montréalaise d’origine guadeloupéenne Malika Tirolien ; sa voix, superbe, ses mots à elle, chantés en français (La voix) et en créole (notamment sur Illiminé et la magnifique ballade chaloupée Flè a Mémwa), son âme surtout, qui permet de raconter l’histoire noire à travers ses métissages musicaux. Ah oui, les guitares sont fameuses tout au long de l’album, les percussions donnent du tonus aux compositions originales, mais cet album témoigne avant tout du talent, immense, et de la sensibilité de Tirolien. Le blues (d’Afrique surtout, d’Amérique ensuite) est le principal matériau d’History, troisième album du groupe, qui le fait briller sur Pa Domi et sur la chanson titre, auquel se mêlent le jazz et les rythmes du continent africain (puissante Adjoni en début d’album !).



History Afro-fusion Bokanté, Real World Records