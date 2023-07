«City of Gold»﻿, Molly Tuttle Golden Highway

Écoutez-moi ça. Entre tristesse et joie, Molly Tuttle et son Golden Highway parcourent le continent des sentiments. Bluegrass tragique, country doux-amer, douceur et douleur : les héritières naturelles d’Emmylou Harris, d’Alison Krauss et de Dolly Parton ont grandi en beauté, Molly est l’une des plus aguerries. Normal, au cinquième album en six ans, abordant la trentaine avec un savoir-faire de musicienne-enseignante et la justesse émotionnelle de chansons abouties : encore faut-il que cela se sache et se propage hors de l’enclos bluegrass (où elle est auréolée d’un Grammy, notamment). C’est ce que promet cet album, aux arrangements à la fois traditionnels et ravivés, un paysage exquis de guitares acoustiques, contrebasse, mandoline, banjo, violon, sans oublier la dobro de l’as Jerry Douglas. Tout est au service d’un propos prenant : la valorisation d’un pays où, encore et toujours, vie et survie se font des grimaces et parfois des risettes, où les blés poussent et le mirage de l’or continue d’éblouir.

City of Gold ★★★★ Americana Molly Tuttle & Golden Highway, Nonesuch