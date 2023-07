«If I Was, I Am», Bells Larsen

S’il existe de la musique qui inspire et adoucit autant que le bruit paisible du vent qui joue dans les feuilles d’un arbre l’été, celle de Bells Larsen, notamment avec son nouveau microalbum If I Was, I Am, en est. L’auteur-compositeur-interprète basé à Montréal — que l’on a déjà pu voir à la programmation des festivals POP Montréal et SXSW à l’occasion de la sortie du remarqué Good Grief en 2022 — propose ainsi des mélodies contemplatives et brutes, emmenées la plupart du temps par quelques accords d’une guitare acoustique. Quant à sa voix, elle est à la fois profonde et rassurante et se fait le vecteur d’un récit intime, familier. De fait, Bells Larsen chante l’amour et le mouvement de la vie, son expérience queer et la banalité des petites choses et, surtout, les transforme en poésie. Preuve en est avec le très touchant morceau Ten Hands ou la furtive comptine When I Was Your Favorite Person. If I Was, I Am inclut également une bien jolie reprise de Place To Be de Nick Drake, l’un de ses artistes préférés.

If I Was, I Am ★★★ 1/2 Folk Bells Larsen, Next Door Records