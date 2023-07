«Chevalier de Saint-Georges», Fumika Mori, Michael Halász

Joseph Bologne (1745-1799) est ce personnage au destin hors norme décrit dans le récent film Chevalier. Né esclave dans une sucrerie en Guadeloupe, il est le fils de Georges de Bologne Saint-Georges, propriétaire de plantations, contraint de retourner en France fin 1747. Le petit Joseph y est alors entouré d’une famille aristocratique, dont Pierre, un homme politique. À la fin de son éducation, il devient champion d’armes et musicien, violoniste et compositeur. La postérité le surnommera le « Mozart noir ». La présence au concert d’oeuvres du chevalier de Saint-Georges étant destinée à se multiplier ces prochaines années, il est important de dénicher les concertos qui justifient son surnom. Dans son CD Violin Concertos by Black Composers Through the Centuries (Cedille), Rachel Barton Pine avait choisi l’excellent Concerto op. 5 no 2. On trouve ici au même niveau principalement l’Opus 2 no 2 (1773) et l’Opus 7 no 2 (1777). Le vétéran Michael Halász, 84 ans, dirige avec fraîcheur un solide orchestre tchèque et une honorable soliste.

Chevalier de Saint-Georges ★★★ 1/2 Classique Fumika Mori, Michael Halász (dir.), Naxos 8.574 452