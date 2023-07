«Handel: Water & Fire», B’Rock Orchestra, Dmitri Sinkovsky

Il est assez rare que des oeuvres aussi populaires du grand répertoire suscitent une nouvelle interprétation si titillante. Il ne s’agit évidemment pas de jeter aux orties les versions Gardiner (Philips) ou Savall (Astrée/Alia Vox) si vous les avez dans votre discothèque. Mais si tel n’est pas le cas, allez découvrir cette proposition somptueuse sur le plan sonore (timbres de l’orchestre et qualité d’enregistrement) et ô combien bouillonnante sur le plan interprétatif. L’orchestre B’Rock, habituellement dirigé par René Jacobs, se distingue par son effectif bien équilibré, qui donne une matière sonore bienvenue, et par la qualité des cuivres et bois. Il y a dans la direction de Dmitri Sinkovsky, certes velléitaire, un punch salutaire et jubilatoire, par exemple dans la gigue de la Suite no 3de Water Music, le meilleur moyen, en 1 min 6 s, de se faire une idée de l’esprit (ornementations, élan, nuances). Ce Händel aux couleurs chaudes et saturées, aux phrasés toujours en mouvement, est nourri par une urgence de faire pétiller la musique.

Handel: Water & Fire ★★★★ 1/2 Classique B’Rock Orchestra, Dmitri Sinkovsky, Pentatone PTC 5187013