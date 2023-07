«Love Hallucination», Jessy Lanza

Tout aussi expérimentale que soit la chanson électro-pop-R&B de la compositrice et chanteuse canadienne Jessy Lanza, ses trois premiers albums coréalisés par Jeremy Greenspan (Junior Boys) façonnaient un douillet cocon romantique, souvent mélancolique. L’air de la Californie, où elle a déménagé, l’en a fait sortir — à moins que ce soit l’envie postpandémique de lâcher son fou ? Quoi qu’il en soit, en faisant appel à de nouveaux collaborateurs (dont Tensnake et l’excellent Pearson Sound), Lanza offre le plus rythmé, le plus dynamique et le plus engageant album en carrière. La pulsion hard house de Don’t Leave Me Now qui ouvre l’album avec fracas avec sa ligne de basse creuse ! Le swing UK 2 Step-garage de la rythmique de Midnight Ontario, conçue, celle-là, avec le Québécois Jacques Greene, expert en la matière ! Les grooves synth-funk plus coulants de Limbo, Casino Niagara, Double Timeet I Hate Myself servent ici à tempérer ce Love Hallucination décomplexé, raffiné, intelligent, bien que destiné aux planchers de danse.

Love Hallucination ★★★★ Électropop Jessy Lanza, Hyperdub