«Shoot Me in a Dream»﻿, Sleepy Jean

Pour un premier disque complet, c’est la totale. Suavissime. Comment décrire autrement ces ambiances un brin sulfureuses, ces vagues surf-rock, ces guitares twang panoramiques, ces mélodies languissantes, ce timbre gouleyant ? On pense à Hope Sandoval au temps de Mazzy Star (dans How Soon), à la Julee Cruise du Twin Peaks de David Lynch (No Tomorrow), voire à Priscilla Paris et son timbre ensablé première époque Spector (Lonely As I Can Be). Le fait est que c’est voulu, cette volupté : le communiqué mentionne Tarantino sans gêne. En effet, Six Feet Deep, guitares et trompettes, a tout de Miserlou. Jouissivement, la chanteuse ontarienne, Katey Gatta au civil, s’inscrit dans la lignée, post-Quentin à souhait, et son groupe ad hoc de musiciens — les Deadstock Three, issus des Great Lake Swimmers et compagnie — la suit dans ces eaux où l’on clapote d’aise. Parfaite bande sonore de milieu d’été. Il y a d’ailleurs des versions instrumentales en plus des chantées, pour faire durer la baignade. On plonge ?

Shoot Me in A Dream ★★★★ Surf-rock Sleepy Jean, Flying Colours Music