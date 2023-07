«I Am Not There Anymore», The Clientele

Étrange trajectoire que celle du trio britannique The Clientele qui, après quasiment trois décennies à passer sous le radar des canons du rock alternatif avec sa chanson psyché-pop-folk-rock, accouche de son plus captivant album. L’oeuvre d’un groupe qui s’est sans doute dit qu’après tout ce temps, il n’avait plus rien à prouver : ça s’entend dans la liberté que le groupe prend avec les structures (Fables of the Silverlinken ouverture fait plus de huit minutes) et avec cette manière décomplexée qu’il a de citer l’époque psychédélique british de The Zombies et de Donovan autant que celle de Laurel Canyon — la chanson de The Clientele est baroque, ornée des cordes et des guitares acoustiques qui se marient si bien à la voix douce d’Alasdair MacLean, mais soutenue par des rythmiques modernes, saccadées. I Am Not There Anymore est certes un peu longuet (19 chansons, 65 minutes), mais plusieurs chansons font mouche : la ritournelle Claire’s Not Real, la ballade Chalk Flowers et ces Lady Grey et Blue Over Blue qu’on n’arrive plus à se sortir de la tête. Fans de Beck, tendez l’oreille.



I Am Not There Anymore ★★★ 1/2 Pop The Clientele, Merge